Un fatal accidente ocurrió la carretera Hermosillo-Guaymas en la mañana de hoy, 17 de octubre de 2025, debido a un percance vial de consideración. Según reportes preliminares, el incidente se localizó próximo al kilómetro 243 y ha dejado varios muertos.

La empresa Autotransportes Tufesa confirmó mediante un comunicado institucional que una de sus unidades estuvo involucrada en el suceso. El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana, en las cercanías del kilómetro 20, ubicadas al sur de la capital sonorense, Hermosillo.

#TomePrecauciones en #Sonora se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 243+000 de la carretera Hermosillo-Guaymas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/yPuLg4Yew5 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 17, 2025

Empresa autotransportes emite comunicado por fatal accidente

La compañía destacó que su principal prioridad es brindar apoyo inmediato a las personas afectadas y a sus familiares, trabajando en coordinación con los cuerpos de seguridad y las instancias de emergencia.

En este momento crucial, tanto los equipos de auxilio de la empresa de transportes como las autoridades competentes ya se encuentran en el sitio del impacto, realizando las tareas de atención y rescate necesarias.

Tufesa reiteró a la opinión pública que toda la información verificada y confirmada sobre el accidente será difundida únicamente a través de sus canales oficiales.

Para facilitar la comunicación con los allegados de los involucrados, la línea de autobuses ha habilitado canales específicos para familiares directos. Estos pueden establecer contacto a través del número telefónico +52 (644) 146 1193 o mediante el correo electrónico comunicacion@tufesa.com.mx.

Por su parte, el Presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, utilizó su cuenta oficial en la red social X para referirse al siniestro. El edil informó a la población que ha dado instrucciones a las distintas áreas de su administración para que se movilice todo el apoyo requerido en favor de los pasajeros que resultaron afectados.

El funcionario concluyó su mensaje expresando la solidaridad de su gobierno hacia las familias de quienes resultaron lesionados y fallecidos en el trágico percance.