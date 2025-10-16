Suben la tarifa, pero no al pasaje: chofer de combi cierra la puerta a ciego en Edomex | VIDEO

El aumento al pasaje mínimo en el Estado de México (Edomex) sorprendió a los mexiquenses, quienes ahora tendrán que pagar más por esta nueva tarifa, por lo que esperan que el servicio del transporte público mejore, pero el chofer de una combi en Naucalpan dio de qué hablar.

El servicio se desea que sea de calidad, desde las combis limpias y en buen estado, como conductores capacitados para manejar, sin embargo, en el mundo del volante todo puede pasar, como lo que ocurrió el conductor, quien no le brindó el servicio a un ciego.

Chofer de combi deja a ciego y no lo sube en Naucalpan

En un video que circuló en redes sociales, el chofer de una combi en Naucalpan fue captado estacionarse por unos segundos frente a un hombre ciego, quien estaba siendo asistido por una mujer para que se subiera.

Sin embargo, el conductor le cerró la puerta en su cara y se arrancó, dejando a la joven sorprendida de que no se lo llevó.

El video fue grabado por la cámara de una persona en motocicleta que se encontraba justo detrás de la combi marcada con el número de económico 085.

¿Cuánto quedó el aumento al pasaje mínimo en Edomex?

El gobierno del Estado de México anunció que a partir de este 15 de octubre de 2025 habría un incremento en el pasaje mínimo, el cual se había mantenido $12.00 pesos y aumentó a $14.00 pesos.

NUEVA TARIFA EN EDOMEX

$14.00 (Catorce pesos 00/100 M.N.) por los primeros cinco kilómetros

$0.25 (veinticinco centavos) por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial

Mientras que para el servicio mixto, el incremento será distinto.



$11.00 (Once pesos 00/100 M.N.) por los primeros diez kilómetros

$0.25 (veinticinco centavos) por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial

Los niños menores de 5 años estarán exentos del pago de la tarifa y podrán ocupar un asiento en el vehículo de transporte público. El incremento de las tarifas no aplicará a las personas adultas mayores, manteniéndose en $12.00 pesos, siempre y cuando se presente su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).