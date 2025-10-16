Emergencia en Sinaloa: Balacera en el Ayuntamiento de Navolato deja 3 heridos; entre ellos una menor

Se desató un intenso operativo policiaco en inmediaciones del Palacio Municipal de Navolato, tras una fuerte balacera que dejó un saldo preliminar de tres personas heridas en Sinaloa, la tarde de este jueves 16 de octubre.

Mediante redes sociales, autoridades locales no han dado a conocer más información, aunque se ha confirmado que no se trató de un ataque directo contra el Ayuntamiento o su personal.

Evacuan a trabajadores tras tiroteo en Palacio Municipal de Navolato

De acuerdo con reportes preliminares, poco después de la 1:30 de la tarde se escucharon detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del Ayuntamiento, lo que alertó a los trabajadores.

Testigos aseguraron que, un grupo armado habría perseguido a un hombre, quien en un intento por ponerse a salvo, entró hasta la plazuela, lo que desató el tiroteo.

Sin embargo, otras versiones apuntan a que todo inició en la entrada principal, pero en medio del enfrentamiento, las balas habrían alcanzado a una menor que se encontraba cerca de la zona.

Saldo de la balacera en Navolato: tres personas heridas durante el ataque

Entre las personas lesionadas se encuentra presuntamente una adolescente de 14 años de nombre Samira, así como un empleado del ayuntamiento, quienes se encontraban en las inmediaciones cuando fueron sorprendidos por las ráfagas de balas.

También resultó herido un hombre cuya identidad no ha sido revelada y que presuntamente habría sido el objetivo del ataque.

Los tres fueron trasladados de inmediato a hospitales de la región para recibir atención médica, sin que se tenga más información sobre su estado de salud. Fuentes extraoficiales reportan herido de gravedad al hombre que habría sido perseguido.

Tras la balacera, elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Fiscalía de Sinaloa arribaron al lugar, por lo que este fue desalojado y acordonado con cinta amarilla mientras se realizaban las diligencias correspondientes.