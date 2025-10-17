Leticia, checadora de autobuses, fallece tras ser arrastrada por la corriente en Poza Rica

Después de siete días de búsqueda, fue localizado el cuerpo sin vida de Leticia García, una checadora de autobuses en la Central Camionera de Poza Rica, quien desapareció durante las severas inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cazones.

El hallazgo ocurrió la tarde de este jueves 16 de octubre, en un terreno ubicado frente a las instalaciones donde laboraba, sobre la avenida Puebla, en la colonia Palma Sola.

Entre árboles y restos arrastrados por la corriente, familiares que participaban en las labores de rastreo identificaron los restos de la mujer de 54 años, quien apenas un día antes del desastre había celebrado su cumpleaños.

De acuerdo con testimonios de sus compañeros, Leticia había ingresado a su turno habitual en la caseta de control de la terminal minutos antes de que se reportaran los primeros efectos del desbordamiento.

La fuerza del agua alcanzó la zona de acceso y la arrastró sin que nadie pudiera auxiliarla. Elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, mientras que familiares y colegas lamentaron profundamente la pérdida de una mujer reconocida por su compromiso y amabilidad.

Damnificados en Poza Rica denuncian que el Gobierno no deja que llegue la ayuda

A siete días de la tragedia en Veracruz, habitantes de las colonias aledañas llevan tamales para repartirlos a las familias que no han comido, así como tinas con agua embolsada para repartirlas a los damnificados.

Por otro lado, adultos mayores viven en la segunda planta o en los techos tras las inundaciones, ya que en algunas zonas de Veracruz el agua alcanzó los 2 metros.

#PozaRica | Colonias enteras siguen cubiertas de lodo



La tragedia se pudo haber evitado. De acuerdo con @Galicia_Edgar , el Atlas de Riesgo de Protección Civil 2023 ya señalaba a esta región de Poza Rica en "muy alto riesgo" por el desbordamiento del Río Cazones.



Esta… pic.twitter.com/VGgTFhF8kU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 15, 2025

Algunos habitantes han tenido que ejercer presión para que los camiones con ayuda puedan pasar a las zonas afectadas ante el notable abandono de las autoridades.

En redes sociales, se compartió un video en el que se puede ver como las autoridades bloquean las entradas para que los vehículos con ayuda puedan pasar.