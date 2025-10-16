Captan a hombre exhibiéndose sin pantalón en su auto afuera de la UANL en Monterrey

Un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) captó a un sujeto que presuntamente cometía atentado contra el pudor a bordo de su vehículo en calles de Monterrey, el hombre estaba exhibiéndose sin pantalón dentro de su auto.

El hecho ocurrió en el cruce de Irapuato y Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, en la colonia Mitras Centro, una zona ampliamente transitada por jóvenes universitarios y personal médico.

Los alumnos, al percatarse de la conducta del conductor, decidieron grabar el momento para denunciarlo por acoso y alertar a otros estudiantes sobre su presencia en el área.

😡A través de redes, un usuario exhibió a un sujeto que presuntamente se realizaba tocamientos a las afueras del Campus Ciencias de la Salud, de la #UANL, en la colonia Mitras Centro, en #Monterrey.



Los hechos habrían ocurrido el pasado martes 14 de octubre, en el video se… pic.twitter.com/djZyPExAlZ — INFO7MTY (@info7mty) October 16, 2025

Persiguen a hombre exhibicionista en Monterrey

En el video difundido en redes sociales, se observa a un hombre a bordo de un vehículo Nissan con placas de discapacitado 74-KZF, sin pantalones y tocándose sus partes íntimas.

Al notar que estaba siendo grabado, el sujeto intentó huir, pero quedó atrapado en el tráfico, lo que fue aprovechado por los jóvenes para encararlo y reportarlo a las autoridades. Pero nunca llegaron, por lo que los alumnos comenzaron a golpear el vehículo y destruyeron uno de sus espejos laterales.

Durante el intento de escape, el individuo chocó contra otros vehículos antes de finalmente darse a la fuga.

La grabación fue compartida por los estudiantes con el objetivo de identificar al responsable y prevenir futuros casos de acoso en la zona universitaria.

Reacciones luego de que los jóvenes encararon al exhibicionista de Monterrey

El video generó una ola de reacciones en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, donde decenas de usuarios reconocieron la valentía de los jóvenes para enfrentar y encarar al sujeto, sin embargo, otros dijeron que no era para tanto, que el hombre estaba dentro de su auto y no agredía a nadie. Recordemos que al final, aunque estés en tu auto, este tipo de actos perturban el orden público.

Algunas personas aseguraron haber visto al hombre en otras ocasiones en la misma zona, lo que aumentó la preocupación entre la comunidad estudiantil.

Hasta el momento, el individuo no ha sido identificado, y los jóvenes han solicitado a las autoridades reforzar la vigilancia y patrullajes en los alrededores del campus médico.

Así se castiga el atentado contra el pudor en Nuevo León

De acuerdo con el Código Penal de Nuevo León, el acoso sexual y el atentado contra el pudor son delitos que se sancionan con penas de seis meses a tres años de prisión y multas económicas, dependiendo de la gravedad del acto y si se comete en espacios públicos o frente a menores de edad.

El exhibicionismo corporal o los actos lascivos sin consentimiento están incluidos dentro de estas figuras legales, por lo que pueden derivar en procesos penales y antecedentes judiciales para el agresor.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad estatal o universitaria ha emitido una declaración oficial sobre el incidente.