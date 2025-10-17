Vanessa Gurrola: La modelo mexicana detenida por el asesinato de un colaborador del cártel de Los Arellano Félix

Lidia Vanessa Gurrola Peraza es una modelo de origen sinaloense que permanece detenida en San Diego, California, por su presunta participación en el asesinado de un colaborador del Cártel de los Arellano Félix.

Según los primeros reportes, la mujer, de 32 años, fue llevada al Centro Las Colinas, acusada del asesinato en primer grado de “El Chato”, colaborador de Edwin Huerta Nuno, alias “El Flaquito”.

Huerta Nuno fue capturado en junio de este año, era señalado como el responsable de intentar matar a Ovidio Guzmán en 2021; también se le consideraba responsable de contener a las facciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tijuana.

El crimen en el que habría participado Vanessa Gurrola ocurrió el 17 de febrero de este año, en University City, presuntamente “El Chato” era su pareja sentimental. Su próxima audiencia se realizará el lunes 20 de octubre.

¿Quién es Lidia Vanessa Gurrola Peraza?

Nació en Sinaloa y en 2011 se convirtió en reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán, después de un desempate con otra de las candidatas que buscaba la corona de la máxima fiesta del puerto.

En 2017, compartió una publicación en la que se hacía referencia a las reinas del carnaval con más popularidad en redes sociales, ya que la modelo supera el millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

Este es el lujoso estilo de vida que Vanessa Gurrola compartía en redes sociales

Una de sus últimas publicaciones contiene imágenes de un retiro espiritual que realizó en Bali, que según su descripción, tenía el propósito de “empezar de nuevo, sanar, confiar” y escucharse.

En las fotografías se aprecian los viajes que Vanessa Gurrola hacía por el mundo, incluidos destinos mexicanos como Los Cabos, así como ciudades europeas, entre ellas, París y Londres.

La modelo tenía un lujoso estilo de vida; sin embargo, su biografía no contiene más detalles sobre aspectos de su vida como residencia, empleo, colaboraciones o intereses personales.