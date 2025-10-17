Muere una militar en Acapulco, Guerrero; sargento de la Guardia Nacional le habría disparado

Stephany Carmona Rojas, militar de apenas 19 años, perdió la vida dentro del 51º Batallón en Acapulco, Guerrero, presuntamente a manos de un sargento de la Guardia Nacional.

La joven originaria de Ajalpan, Puebla, presentaba dos disparos en la cabeza, y aunque la dependencia señaló que se trató de un accidente durante una práctica, la familia exige justicia.

¿Qué le pasó a Stephany Carmona en Acapulco, Guerrero?

Los hechos sucedieron la noche del pasado martes 14 de octubre, dentro del cuartel de la Guardia Nacional, según lo que dio a conocer la familia en redes sociales.

Aunque la versión preliminar indica que ocurrió durante un ejercicio de entrenamiento, familiares señalan que se trató de un feminicidio perpetrado, presuntamente, por Yair Manuel “N”, sargento quien se dio a la fuga tras el ataque.

Al reclamar el cuerpo, se denunciaron retrasos y falta de información oficial por parte de las autoridades, lo que generó más dudas en torno a la muerte de Fanny.

|Captura de pantalla

Puebla pide que se esclarezca la muerte de la militar Stephany Carmona

En medio de un hermetismo por parte de la Guardia Nacional, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que las fiscalías de Guerrero y su homóloga mantienen coordinación para esclarecer los hechos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ajalpan emitió un comunicado exigiendo una investigación exhaustiva y transparente, con estricto apego a la Ley, para que el culpable enfrente la justicia.

“Expresamos nuestra profunda consternación ante el lamentable hecho ocurrido en contra de la joven Stephania Carmona Rojas, dentro de las instalaciones del 51º Batallón de la Guardia Nacional de Acapulco” es parte de lo que se puede leer en el comunicado.

De forma extraoficial, y con el hashtag #JusticiaParaStephany, compañeras de la joven aseguran que no se trató de un accidente, pues meses anteriores la joven habría intentado alzar la voz contra casos de acoso, lo que le trajo problemas dentro de la corporación.

En lo que avanza la investigación, la militar fue velada este jueves 16 de octubre en Ajalpan, donde familiares, amigos y compañeros se reunieron para darle el último adiós.