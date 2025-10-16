¡4 horas de bloqueo en Circuito Exterior Mexiquense! Vecinos de Chimalhuacán exigen agua potable

Vecinos del municipio de Chimalhuacán mantienen un bloqueo en el Circuito Exterior Mexiquense este jueves 16 de octubre, lo que ha generado un fuerte caos vial en dirección a Puebla.

La manifestación comenzó alrededor de las 14:00 horas, a la altura del kilómetro 59+500, y ha provocado que varios automovilistas queden varados en medio de la autopista.

Bloqueo hoy en el Circuito Exterior Mexiquense: ¿Qué piden los manifestantes?

De acuerdo con los habitantes, la protesta se debe a que no han tenido agua potable desde hace varios meses. Aseguran que cuando llega el suministro, el líquido tiene un olor extraño, por lo que no es apto para su consumo.

También denunciaron que hay venta irregular de esta agua contaminada en algunas zonas del municipio, lo que agrava la situación para cientos de familias que dependen de pipas para cubrir sus necesidades básicas.

Rutas alternas tras bloqueo en el Circuito Exterior Mexiquense

Como parte de la última actualización, la cuenta oficial de la vialidad informa que ya se registra un asentamiento vehicular de 1.5 kilómetros, por lo que los automovilistas que necesitan desplazarse hacia el oriente o sur del Edomex, se recomienda seguir las siguientes alternativas viales.



Autopista Peñón–Texcoco

Vialidad libre Reyes–Texcoco

Autopista México–Puebla