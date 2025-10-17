“Aquí en el penal de “La Mesa”: Internas transmiten en vivo desde el reclusorio en Baja California

Un video captado desde el interior del penal de “La Mesa” en Tijuana, Baja California, ha generado preocupación por el nivel de seguridad que se vive dentro de los reclusorios.

En las imágenes se observa a un par de internas realizando una transmisión en vivo en redes sociales, interactuando con la gente e incluso bromeando sobre visitas conyugales y su vida en la cárcel.

¿Qué pasó en el Cereso de La Mesa en Tijuana?

La transmisión que dura aproximadamente ocho minutos y, que aparentemente fue realizada a principios de agosto, muestra a las internas hablando entre ellas sobre la comida que reciben y el tiempo que llevan privadas de la libertad.

Entre carcajadas, se puede escuchar como las 3 mujeres que aparecen en el video empiezan a decir frases como “aquí en el penal de La Mesa, cuatro años” y “mira, abre el tupper, esta es la deliciosa comida del penal”.

🚨📱 En Tijuana, tres reclusas del Cereso “La Mesa” hicieron una transmisión en vivo desde prisión. Mostraron su celda, pidieron dinero y exhibieron fallas en la seguridad. El video desató una investigación y la destitución del director del penal pic.twitter.com/VxvLw6sMU7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 17, 2025

Durante la grabación, las mujeres aseguran que su vida ha sido difícil por las golpizas, y piden que no se les pregunte por qué están allí; la mayoría se encuentra acusada de homicidio.

Aunque algunas personas encontraron el material gracioso, la realidad es que muchos se preguntaron: ¿de dónde sacaron los celulares? ¿No está prohibido tenerlos dentro de un penal?

Autoridades confirman separación del director del penal en Tijuana

Al ser interrogada durante una de las conferencias matutinas, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó la veracidad del video y anunció que se abrió una investigación por posibles actos de corrupción dentro del penal.

La pesquisa está a cargo de la CESIPE y el Sistema Estatal Anticorrupción, mientras que el director del reclusorio fue separado del cargo de manera inmediata.

Así lo confirmó el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, quien explicó que los centros penitenciarios fueron recibidos con un rezago administrativo y de seguridad, lo que permitió el acceso de internos a celulares y otros objetos no permitidos.

Entre las justificaciones, también aseguran que con los modelos 5G los inhibidores de señal ya no son capaces de bloquearlos, por lo que se ha vuelto complicado evitar que ingresen los teléfonos.

Mientras continúan las investigaciones, se desconoce si las internas que aparecen en el video fueron sancionadas por la transmisión.