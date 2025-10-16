¡Brutal agresión! Captan a policía de NL golpeando a hombre sometido; lo separan del cargo| VIDEO

Un video viral que exhibe un abuso de autoridad inaceptable desató un escándalo en Escobedo, Nuevo León (NL). Las impactantes imágenes de la brutal agresión captaron el momento en el que un policía uniformado golpea con su macana a un hombre sometido en el suelo; la grabación, captada por una automovilista, muestra claramente al detenido sin oponer resistencia mientras el agente aplica el uso excesivo de la fuerza.

El violento suceso, que ocurrió frente a la patrulla número 991, generó una oleada inmediata de críticas y reclamos ciudadanos en redes sociales; el nivel de agresión hizo que la grabación se viralizara en cuestión de minutos, obligando a las autoridades de Nuevo León a reaccionar.

El agente agresor fue separado de su cargo de forma inmediata y se confirmó que el elemento será investigado penalmente por su conducta indebida y el presunto delito de abuso.

Policía agresor es separado de su cargo en Escobedo

Ante la presión pública, el secretario de Seguridad Ciudadana de Escobedo, Marco Antonio Zavala, emitió un mensaje en video confirmando que el elemento implicado fue inmediatamente separado de su cargo, con el fin de permitir una investigación imparcial a cargo de la Unidad de Asuntos Internos.

“El elemento involucrado ha quedado separado de su cargo para que se realicen las indagatorias conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado”, señaló Zavala.

El funcionario aseguró que la corporación no tolerará conductas que dañen la confianza ciudadana ni violaciones a los derechos humanos, y reiteró el compromiso institucional con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.

🔺Captan de nueva cuenta a Policías 👮 de Escobedo, golpeando a un detenido, que ya había sido sometido 🔻

Video ⬇️@andresmijesmx pic.twitter.com/WatEdfsPMP — Yadith Valdez (@yadithvaldez) October 16, 2025

Indignación en redes y exigencia de justicia

Usuarios en redes sociales exigieron sanciones ejemplares y capacitación urgente para los elementos de Proxpol. “Esto no puede seguir pasando, necesitamos policías que protejan, no que abusen”, expresaron en redes los inconformes.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo informó que las investigaciones continúan y que se actuará conforme a derecho para garantizar que casos como este no queden impunes.