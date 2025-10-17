Justicia por mano propia en Chalco: vecinos linchan a presuntos asaltantes

Habitantes de San Martín Cuautlalpan, en Chalco, Estado de México decidieron hacer justicia por su cuenta y linchar a dos presuntos asaltantes que momentos antes habrían robado a un grupo de adolescentes.

De acuerdo con los reportes preliminares, alrededor de 150 pobladores participaron en la agresión contra los sospechosos, quienes viajaban armados en un vehículo particular. Los vecinos, hartos de los constantes robos y asaltos en la comunidad, interceptaron a los hombres y comenzaron a golpearlos hasta dejarlos inconscientes.

Durante el ataque, el automóvil en el que se transportaban fue incendiado, como símbolo del hartazgo vecinal ante la falta de seguridad y la presunta omisión de las autoridades locales.

‼️Se registra linchamiento en #Chalco‼️



La comunidad de San Martín Cuautlalpan sorprendió a dos presuntos delincuentes y vi0l@dor3sen la colonia El Llano.



👥Los persiguieron en la avenida Revolución esquina con Miguel Alemán y comenzaron la agresión.



Uno de los delincuentes… pic.twitter.com/jvjkT1n1If — Infopolitano (@infopolitano) October 17, 2025

Uno de los presuntos ladrones murió en Chalco

De los dos sujetos señalados, uno perdió la vida en el sitio debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la multitud, mientras que el otro fue trasladado de emergencia a un hospital de la zona en estado crítico.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos. Tampoco se ha informado si los supuestos asaltantes contaban con antecedentes penales o si se inició una carpeta de investigación.

Vecinos denuncian abandono y falta de seguridad en Chalco

Los habitantes de San Martín Cuautlalpan mostraron el hartazgo de los robos y asaltos diarios, que —según denuncian— se cometen sin que ninguna autoridad intervenga. Muchos vecinos argumentaron que este tipo de reacciones surgen por la desconfianza en el sistema judicial y la ausencia de patrullajes preventivos.

Aunque las imágenes del linchamiento ya circulan en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aún no ha confirmado si inició una investigación formal ni si se realizará el levantamiento del cuerpo conforme a protocolo.