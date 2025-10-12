Accidente en la Picacho Ajusco deja 5 lesionados con discapacidad auditiva; el conductor perdió el control | Mientras Dormía

En la madrugada de este 12 de octubre 2025, mientras usted dormía, cinco integrantes de una familia resultaron lesionados tras chocar contra una base luminaria en la Picacho Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, CDMX.

Los heridos eran personas con debilidad auditiva y del habla, por lo que complicó la comunicación entre los afectados y servicios de emergencia.

Mujer es trasladada al hospital tras accidente en la Picacho Ajusco

Los primeros reportes señalan que el conductor perdió el control del auto después de que otro automovilista les hiciera un corte a la circulación.

Al lugar del accidente, acudieron ambulancias de la Cruz Roja para atender a las y los heridos, con quienes lograron comunicarse con señas.

Una mujer fue sacada del auto para ser atendida abordo de una unidad médica, mientras que los otros pasajeros resultaron con heridas leves, por lo que no fue necesario llevarlos a un hospital.

Bomberos trabajan en la zona para retirar el vehículo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizaron el cierre de la circulación, mientras prestaban auxilio y ayudaban a las personas lesionadas.

Por su parte, bomberos de la Ciudad de México, se quedaron trabajando en la zona para retirar el vehículo.

¿Qué hacer si veo un accidente en la CDMX?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en México hay más de 370 mil casos de accidentes de tránsito, por lo que es importante saber qué hacer en caso de ser víctima de uno de estos.



Revisar que todos estén bien

Llamar a una ambulancia si es necesario

Tratar de conservar la calma

Contactar a la aseguradora

Orillar el auto para evitar estorbar

Llamar a la policía

En México, es una multa no contar con seguro de auto. La sanción asciende a entre 20 y 40 UMA, lo que equivale a una cifra de entre 2 mil 76 pesos y hasta 4 mil 149 pesos.

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.