Línea por línea: El estatus real del servicio del Metro CDMX ¡Síguelo aquí EN VIVO!

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX para este domingo 12 de octubre de 2025, con el fin de que planifiques tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Importante: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y sólo ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Si necesitas llegar a estaciones aún cerradas: como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo mediante el servicio de apoyo con autobuses de la RTP.

