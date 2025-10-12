Línea por línea: El estatus real del servicio del Metro CDMX ¡Síguelo aquí EN VIVO!
¡Toma precauciones este domingo! Antes de salir de casa, consulta en FIA cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX hoy 12 de octubre de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX para este domingo 12 de octubre de 2025, con el fin de que planifiques tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Importante: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y sólo ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Si necesitas llegar a estaciones aún cerradas: como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo mediante el servicio de apoyo con autobuses de la RTP.
EN VIVO
Línea 3 está detenida
Los trenes de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, están detenidos. Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen recorridos similares de norte a sur.
L3 échale por qué te queda parado muevele— Charly pk2 (@charly_pk2) October 12, 2025
¿Qué pasa en la Línea 7?
Usuarios indican que no pasan trenes en la Línea 7 en dirección a la terminal Barranca del Muerto a esta hora de la mañana.
Linea 7 dirección barranca . No pasa... 😔— Javier Gonzalez (@jgv74) October 12, 2025