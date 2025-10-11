Capturan a mujer en Tepito con una subametralladora y forrada de marihuana; intentó sobornar

Una mujer de 34 años de edad fue detenida en el corazón de Tepito, en la colonia Morelos, tras ser sorprendida por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) mientras portaba una subametralladora en plena vía pública, durante la mañana de este sábado 11 de octubre.

La captura se logró después de una persecución que terminó dentro de una unidad habitacional, donde se le aseguraron además 30 kilogramos de presunta marihuana. Al ser detenida, la sospechosa intentó sobornar a los oficiales para evitar su arresto, lo cual fue rechazado.

¿Qué pasó en Tepito? Así observaron a la mujer armada

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando policías de la SSC realizaban un patrullaje de vigilancia en la calle Alfarería. En ese momento, observaron a la mujer portando visiblemente un arma de fuego larga tipo subametralladora.

Los oficiales le marcaron el alto con comandos de voz, pero la mujer hizo caso omiso y comenzó a correr para refugiarse en una unidad habitacional cercana, desatando la persecución.

🚨 ¡Cayó en Tepito!



Capturan a integrante de la Unión Tepito en unidad habitacional

La persecución continuó a pie dentro del complejo habitacional. La mujer, que seguía con el arma en las manos, intentó ingresar a una de las viviendas, pero fue alcanzada y detenida por los policías justo en la entrada, según informó la SSC CDMX en un comunicado.

En el lugar, los agentes aseguraron una bolsa negra que se encontraba en el piso, la cual contenía 30 paquetes confeccionados con cinta canela con un peso total de aproximadamente 30 kilogramos de presunta marihuana.

Una vez sometida, la mujer de 34 años ofreció dinero en efectivo a los uniformados para que la dejaran ir y no la presentaran ante las autoridades. Los oficiales rechazaron el soborno y lo reportaron al Ministerio Público para que se integre a la carpeta de investigación por el delito de cohecho.

La detenida fue puesta a disposición, junto con la subametralladora y la droga, ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.