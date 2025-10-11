13 años prófugo: cae en Ecatepec hombre buscado por homicidio
Edgar Ulises “N” era buscado por homicidio calificado con ventaja, emitida en 2012, y lo atrapan por realizar maniobras de descarga en vía pública en Ecatepec.
Burló la ley por 13 años, pero ya fue capturado. Un hombre que era buscado por presuntamente participar en un homicidio fue detenido en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).
El reporte de la policía Edgar Ulises “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado con ventaja, emitida en el año 2012.
¿Cómo fue descubierto Edgar Ulises “N”, acusado de homicidio?
De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, este individuo fue localizado durante un patrullaje en la colonia Jardines de Morelos.
Elementos del Sector 17 de la Policía Municipal, en conjunto con personal de la Fuerza de Tarea de la Marina, lo capturaron en esta zona.
Edgar Ulises “N” fue asegurado, junto con otra persona, por realizar maniobras de descarga en vía pública sin autorización ni medidas de seguridad.
Ingresan al penal de Barrientos a presunto implicado en homicidio
Al ser ingresado al Juzgado Cívico de Las Américas, los elementos detectaron, a través de Plataforma México, que tenía una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control de Tlalnepantla el 17 de mayo de 2012.
Una vez que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la orden de aprehensión, se implementó un operativo conjunto con Marina para su traslado al Ministerio Público, para luego ser llevado al Centro Penitenciario de Barrientos.
Pena por homicidio calificado en Estado de México
El homicidio calificado en el Estado de México, de acuerdo con la Fracción II del Artículo 242 del Código Penal de la entidad, señala que al responsable de este ilícito, se le impondrán de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa.
Al responsable del delito de homicidio con ensañamiento, crueldad o de odio manifiesto motivado por discriminación, aversión o rechazo a la víctima por su condición social o económica, religión, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual o identidad de género de la víctima, se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa.