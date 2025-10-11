Lex Ashton “N”, alumno del CCH Sur, acusado de matar con un arma punzocortante a compañero, quedará encarcelado en el Reclusorio Oriente, en Iztapalapa, luego de que un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Este sábado se llevó a cabo la audiencia inicial del joven de 19 años, quien ayer fue dado de alta del hospital donde estaba, pues el 22 de septiembre pasado, cuando ocurrió la agresión, resultó lesionado al escapar de las instalaciones de este plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Así fue como las autoridades trasladaron a Lex Ashton al #ReclusorioOriente



En las próximas horas será llevado frente al juez que lo requirió; está acusado de quitarle la vida a un alumno del CCH Sur.

Abogado revela cómo se encuentra Lex Ashton “N”

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de CDMX, ejecutaron una orden de aprehensión contra Lex Ashton “N” por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, luego de haber sido dado de alta del hospital donde se recuperaba de las lesiones que sufrió al saltar de un edificio.

Al concluir la audiencia celebrada en los Juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicados en calle Doctor Lavista 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, la defensa del joven compartió algunos detalles de cómo se encuentra su representado.

“Tiene eventos psicóticos y realmente, vamos, está decaído, está deprimido, se encuentra mal físicamente”, dijo el abogado David Retes.

En la audiencia celebrada hoy no estuvo presente algún familiar del alumno del CCH Sur que perdió la vida y solo asistieron sus abogados.

¿Qué viene para Lex Ashton “N” tras ser detenido por ataque en CCH Sur?

El abogado comentó que este caso es un “asunto complicado” luego de que se pidió la prisión preventiva oficiosa contra Lex Ashton “N”, por lo que se solicitó la duplicidad del término constitucional.

El próximo jueves 16 de octubre se llevará otra audiencia en la que el juez definirá si lo vincula o no a proceso, toda vez que es acusado por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

¿Qué pasó en el CCH Sur? Alumno murió tras ataque

De acuerdo con la investigación, el imputado habría agredido a un estudiante de 16 años, quien posteriormente perdió la vida, y lesionado a un trabajador en las instalaciones del CCH Sur.

Alrededor de las 13:00 horas, Lex Ashton “N”, de 19 años, agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en el estacionamiento de la institución.

Durante el intento de contener al agresor, el trabajador administrativo Armando “N”, de 65 años, resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El probable responsable, quien portaba una capucha al momento de los hechos, intentó huir; al percatarse de que era seguido, subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde actualmente permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Tras su aprehensión, realizada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) que lo custodiaban en el hospital, Lex Ashton “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un juez de control determinará su situación jurídica.

