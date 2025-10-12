VIDEOS: Así ardió el vecindario de Perú tras incendio de más de 100 casas; hay 12 heridos

Un incendio en el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima, Perú, dejó más de 100 viviendas afectadas y varias personas heridas.

El siniestro comenzó la tarde del sábado 11 de octubre de 2025 en la zona de Pamplona Alta. Al menos 30 unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia reportada alrededor de las 17:30 horas, tiempo local.



VIDEOS: Así atendieron el incendio en Pamplona Alta, en Lima, Perú

Leonidas Telenta, vocero del Cuerpo de Bomberos, afirmó que el incendio en San Juan de Miraflores comenzó en seis viviendas precarias, pero después alcanzó a otras 14 casas.

Entre los inmuebles afectados habría dos almacenes clandestinos, aparentemente que almacenaban pirotecnia, lo que complicó la labor de los bomberos.

Mientras que el presidente de Perú, José Jerí, recorrió el área afectada, habló con los damnificados y coordinó con las autoridades locales y el Cuerpo General de Bomberos la entrega de ayuda inmediata.

El mandatario informó que el incendio ya está controlado y que las familias afectadas debieron pasar la noche bajo carpas y recibieron alimentos de emergencia. Señaló que aproximadamente 80 a 90 familias resultaron damnificadas y que el gobierno de Perú desplegó una fuerza articulada para atender la emergencia.

El Ministerio de Vivienda realizará un censo de las familias afectadas para evaluar la entrega de bonos para rentar casas y la puesta en marcha de programas de reconstrucción.

Si estás cerca al #Incendio:

⚠️Usa mascarilla y lentes para evitar problemas respiratorios



⚠️Aléjate del área incendiada



— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 12, 2025

Gobierno de Perú asegura que ayudará a los daminficados

El presidente Jerí destacó que el Estado acompañará a las familias en la reconstrucción y llamó a hacer una reflexión profunda para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro. Reconoció errores del pasado y pidió confianza para avanzar en las soluciones.

¡El Estado está presente en Pamplona Alta!🇵🇪



— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 12, 2025

En total, 18 unidades de bomberos combatieron el fuego y el Ministerio de Salud atendió a 12 personas, incluyendo una mujer trasladada al hospital María Auxiliadora. Las autoridades investigan el origen del incendio, considerando que en la zona existen locales con pirotécnicos.

