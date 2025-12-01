¿Habrá puentes y días feriados en diciembre 2025? Esto dice el calendario de la SEP

¡Toma nota! Llega diciembre, y con ello, miles de estudiantes de todos los niveles educativos enfocan su atención en los días de descanso que tendrán en el último mes del año, pero ¿qué dice el calendario de la SEP sobre los días feriados o megapuentes para este periodo?

Diciembre, suele ser el mes favorito de millones de mexicanos, ya que son la celebraciones de Navidad y Año Nuevo, dos de las fechas más esperadas de todo el año.

¿Hay puentes y días feriados en diciembre 2025?

A diferencia de otros meses con fines de semana largos por las festividades o días de Consejo Técnico Escolar, el mes de diciembre 2025 NO cuenta con ningún día feriado o fecha de descanso debido a las vacaciones de invierno 2025, según el calendario de la SEP.

Las celebraciones más importantes del mes, como Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, entran en el periodo vacacional de diciembre 2025.

Por otro lado, los trabajadores podrán disfrutar del 25 de diciembre 2025 como día de descanso, además del 1 de enero del 2026, según la Ley Federal del Trabajo. Los empleados NO tienen vacaciones de invierno.

¿Hay días feriados y megapuentes en diciembre 2025 en México?|SEP

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno en México?

¡Márcalo en el calendario! Las vacaciones de invierno 2025 comenzarán el próximo lunes 22 de diciembre y regresarán a clases el lunes 12 de enero del 2026; los estudiantes podrán disfrutar de más de 20 días libres.

Por otro lado, los docentes y directores, tendrán un periodo de descanso más corto, pues deberán tomar un taller una semana antes del regreso oficial a clases.

¿Hay clases el 12 de diciembre 2025 en México?

Según el calendario de la SEP, el próximo viernes 12 de diciembre 2025 NO es un día feriado, por lo que las y los estudiantes de todos los niveles educativos deberán asistir a clases de manera normal el Día de la Virgen de Guadalupe.

Es importante recalcar que el 12 de diciembre 2025, únicamente es feriado para las y los trabajadores de las instituciones financieras, ya que esa fecha se celebra el Dia del Empelado Bancario en México.