VIDEO: ¡Alerta en Naucalpan! Accidente deja a tráiler a punto de caer desde puente

Un tráiler sufrió un accidente en la Avenida Primero de Mayo, a la altura de San Luis Tlatilco en Naucalpan y su contenedor quedó a punto de caer desde un puente vehicular, generando alerta entre automovilistas y autoridades.

Tráiler de doble remolque por caer en Naucalpan

Elementos de bomberos, policía y protección civil llegaron al lugar para asegurar la unidad y prevenir un accidente mayor. La zona fue inmediatamente acordonada, mientras personal especializado trabaja para estabilizar el contenedor y evitar que caiga.

Así quedó un tráiler de doble remolque que transitaba por un puente elevado en la avenida Primero de Mayo en #Naucalpan #Edomex



La pesada unidad chocó con al menos dos vehículos que por ahí circulaban.



Unidades de emergencia 🚨 se trasladan al lugar. pic.twitter.com/dqsuS2J5D4 — Daniel de Rosas (@danielderosastv) September 2, 2025

¿Qué originó el accidente del tráiler en puente de Naucalpan?

El incidente también afectó a al menos dos autos que circulaban por la avenida en ese momento. Aunque no se han confirmado víctimas, los servicios médicos están evaluando a los ocupantes de los vehículos chocados.

La circulación en la Avenida Primero de Mayo está completamente cerrada, por lo que autoridades recomiendan tomar rutas alternas mientras se retira el tráiler y se limpia la vía. Se espera que las afectaciones al tránsito duren varias horas, por lo que se solicita paciencia a los conductores.