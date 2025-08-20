Bloqueos y marchas CDMX que traerán afectaciones viales hoy 20 de agosto 2025 en la capital

¡Evita retrasos en tus trayectos! A continuación, te compartimos información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre las marchas y concentraciones previstas para este miércoles 20 de agosto de 2025.

Las autoridades capitalinas han pronosticado un total de 7 concentraciones, 7 rodadas ciclistas y 11 eventos de entretenimiento en la ciudad.