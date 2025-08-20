Bloqueos y marchas CDMX que traerán afectaciones viales hoy 20 de agosto 2025 en la capital
Fuerza Informativa Azteca trae para ti actualizaciones en tiempo real sobre calles cerradas, concentraciones y marchas CDMX para este 20 de agosto 2025.
¡Evita retrasos en tus trayectos! A continuación, te compartimos información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre las marchas y concentraciones previstas para este miércoles 20 de agosto de 2025.
Las autoridades capitalinas han pronosticado un total de 7 concentraciones, 7 rodadas ciclistas y 11 eventos de entretenimiento en la ciudad.
Rodadas ciclistas
Rodadas ciclistas en Benito Juárez
* 21:00 horas: El grupo “Amigos en Bici” iniciará una rodada desde el Parque Hundido. El recorrido concluirá en el Lienzo Charro de La Villa, en Avenida Insurgentes Norte número 247, en la colonia Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.
Para más información, puedes consultar la información completa publicada por la SSC de la Ciudad de México sobre las actividades de este día. De esta forma podrás tomar las precauciones necesarias y evitar contratiempos en tus traslados.
Caos y tráfico en la Zaragoza por enorme socavón
Desea hace una semana de qué se abrió un enorme se acabó en la calzada de Zaragoza, es que autoridades no han podido atender esa zona, causando problemas viales.
¡Ocho días después y nada! 🚨 La pipa de agua que cayó en el socavón de la Calzada Ignacio #Zaragoza sigue sin ser retirada.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 20, 2025
Hay maquinaria lista, pero ningún trabajador en la zona. El tráfico es un caos desde Guelatao.
Informa @oscar_mendoza31 en #PrimeraLínea pic.twitter.com/8zt17sEuZj