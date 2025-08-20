Actualización en vivo del Metro CDMX hoy, 20 de agosto: ¿Dónde está el caos?
Revisa en FIA el estado de las 12 Líneas del Metro CDMX este miércoles 20 de agosto y conoce en tiempo real el avance de trenes para planear tus traslados.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte EN VIVO del Metro CDMX con el avance de trenes y el estado del servicio para hoy miércoles 20 de agosto de 2025. Mantente informado y toma precauciones antes de utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Recuerda que la Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para acceder a las estaciones que permanecen cerradas: Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán, se mantiene disponible el servicio emergente de autobuses de la RTP, que conecta con estos puntos de la red.
Cuidado si vas a usar la Línea B
Usuarios de la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, afirman que hay retraso de 11 minutos en el paso de trenes en la estación Múzquiz, además que hay presencia de vendedores ambulantes.
El Sistema de Transporte Colectivo aseguró que hay alta afluencia de usuarios y ya agilizan el paso de convoyes.
Buen día. Se registra alta afluencia en la Línea B. Se agiliza el avance de los trenes.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 20, 2025
Te recordamos permitir el libre cierre de puertas y dejar que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad.
Retrasos en Línea 2
Pasajeros aseguran que en más de 20 minutos no ha pasado un tren en la estación Popotla de la Línea 2 en dirección a Tasqueña.
Llevamos más de 20 minutos esperando en popotla y no posan trenes. Dirección taxqueña— David Pérez Santoyo (@davidprzstyo) August 20, 2025
¿Qué pasa en la Línea 5?
Usuarios de la Línea 5 aseguran que hay andenes llenaos de personas, pero no sale un tren de la terminal Pantitlán.
Línea 5 Pantitlán llena de gente y no se ve ningún tren— Anita Santos (@AnaAztli) August 20, 2025