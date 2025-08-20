Actualización en vivo del Metro CDMX hoy, 20 de agosto: ¿Dónde está el caos?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte EN VIVO del Metro CDMX con el avance de trenes y el estado del servicio para hoy miércoles 20 de agosto de 2025. Mantente informado y toma precauciones antes de utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda que la Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para acceder a las estaciones que permanecen cerradas: Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán, se mantiene disponible el servicio emergente de autobuses de la RTP, que conecta con estos puntos de la red.

