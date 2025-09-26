ALERTA AMBER: Buscan a Ana Victoria, bebé de un año desaparecida en Tepatitlán, Jalisco
La pequeña Ana Victoria García Bernal fue vista por última vez hace más de una semana en compañía de un hombre; la Fiscalía de Jalisco activó la Alerta Amber.
La Fiscalía del Estado de Jalisco activó el protocolo Alerta Amber para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de la bebé Ana Victoria García Bernal, de tan solo un año y cinco meses de edad, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 18 de septiembre.
De acuerdo con la Cédula Informativa de Búsqueda con folio CIB00027, la niña fue vista por última vez en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El último reporte, emitido el 24 de septiembre, detalla que la menor se encontraba en compañía de un hombre adulto identificado como Miguel Omar García Báez, de 32 años.
Desde ese día, hace ya más de una semana, se desconoce el paradero tanto de la niña como del hombre que la acompañaba. Las autoridades consideran que la integridad de Ana Victoria puede estar en riesgo, pudiendo ser víctima de la comisión de un delito.
Características de Ana Victoria García Bernal, niña desaparecida en Jalisco
Se solicita a la población poner especial atención a las siguientes características de la menor para ayudar a su pronta localización:
- Edad: 1 año y 5 meses.
- Cabello: Corto, lacio, color castaño oscuro.
- Ojos: Grandes, color café.
- Estatura: 80 centímetros.
- Peso: 9 kilogramos.
- Seña particular: Tiene un lunar en el abdomen, del lado derecho.
- Vestía: Pants color azul y una blusa tipo pañalero de color blanco.
#AlertaAmber solicita su apoyo y colaboración para la búsqueda y localización de Ana Victoria García Bernal de un año y 6 meses de edad.— ALERTA AMBER JALISCO (@AAMBER_JAL) September 25, 2025
Gracias por compartir la información. pic.twitter.com/UncpSYqYSr
¿Cómo contactar por una Alerta Amber en Jalisco?
La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco hace un llamado urgente a la población. Si tienes cualquier información sobre el paradero de la pequeña Ana Victoria o del hombre que la acompaña, Miguel Omar García Báez, por favor comunícate de inmediato.
Teléfonos de Ayuda:
- Local (Jalisco): 33 3030 4949
- Nacional (LADA sin costo): 55 5346 2516
- Cabina (Jalisco): 33 3030 6065