ALERTA AMBER: Ariana Romina desapareció en Cuernavaca desde 2022; siguen buscándola

La Alerta Amber emitida para la localización de Ariana Romina Pérez Belauzarán, quien hoy tiene 6 años, ha sido oficialmente desactivada. Sin embargo, las autoridades y su familia recalcan un hecho crucial: la niña sigue desaparecida y la búsqueda no ha terminado.

La organización Alerta Amber México informó que la vigencia de la alerta con folio AAMX1725 concluyó por protocolo, lo que llevó a su desactivación administrativa. “El tiempo de duración máxima de la vigencia (...) ha concluido”, señaló la dependencia, aclarando de inmediato que “las autoridades correspondientes continuarán con las acciones de búsqueda e investigación que correspondan”.

Esta desactivación no significa que el caso esté cerrado ni que Ariana Romina haya sido localizada. Por el contrario, se busca reactivar la atención pública sobre un caso que lleva más de tres años sin resolverse.

Alerta Amber en Cuernavaca, Morelos: Desaparecida desde hace más de 3 años

Ariana Romina fue vista por última vez el 12 de junio de 2022, cuando tenía apenas 3 años, en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida en su momento, la niña se encontraba en compañía de un hombre identificado como Andrés Pérez Guzmán, de quien se compartió una fotografía, pero no se ofrecieron más detalles. Desde ese día, no se ha tenido noticia alguna sobre el paradero de la menor.

Aunque la alerta ya no esté activa, la colaboración ciudadana sigue siendo fundamental. La apariencia de Ariana Romina ha cambiado, pues ahora tiene 6 años. Se recuerdan sus señas particulares al momento de la desaparición:



Edad actual: 6 años.

6 años. Cabello: Negro, lacio.

Negro, lacio. Ojos: Castaño oscuros.

Castaño oscuros. Señas particulares: Tenía hoyuelos en las mejillas.

La búsqueda no termina: ¿Cómo ayudar a encontrar a Ariana?

Aunque la alerta masiva ya no esté activa, la colaboración ciudadana sigue siendo la herramienta más poderosa. Las autoridades reiteran el llamado a la población para que, si cuenta con cualquier información sobre el paradero de Ariana Romina Pérez Belauzarán o del acompañante Andrés Pérez Guzmán, se comunique de inmediato.

Cualquier dato, recuerdo o pista, por antiguo o insignificante que parezca, podría ser la pieza que falta para resolver el caso y llevar a Ariana de vuelta a casa después de un largo y doloroso tiempo de ausencia.

