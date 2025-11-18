“Intentó chocar patrullas”: así fue la persecución que desató una balacera en Guadalajara hoy

La Zona Metropolitana de Guadalajara vivió horas de tensión luego de dos hechos violentos registrados la pasada noche y madrugada de hoy martes 18 de noviembre de 2025, que dejaron, dos hombres heridos por arma de fuego. Primero una persecución que terminó en balacera y después un hombre que fue baleado en el rostro.

Persecución que terminó en balacera en la colonia Morelos

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, durante un recorrido de vigilancia sobre Calzada Lázaro Cárdenas, elementos policiales detectaron un vehículo circulando de manera evasiva. Al intentar detenerlo, observaron que el conductor portaba un arma de fuego, lo que desencadenó una persecución a alta velocidad.

Los oficiales señalaron que el hombre, descrito como aproximadamente de 35 años, intentó en repetidas ocasiones chocar las unidades oficiales, incrementando el riesgo para automovilistas y transeúntes. Durante el trayecto, el sujeto apuntó con el arma a los policías, provocando que se registrara una balacera.

La persecución concluyó tras un aparatoso choque en la calle Cóndor, en la colonia Morelos. Ahí, los elementos lograron desarmar al conductor, quien presentaba un impacto de bala en el brazo. Fue trasladado a un puesto de socorros y, de acuerdo con fuentes policiales, su estado de salud se reporta como regular. El vehículo y el arma quedaron asegurados mientras la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación.

🔴#IMPORTANTE | Se registró una persecución policiaca, una persona fue detenida en calles de la Col. Morelos de Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/7lsZHWtf7X — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 18, 2025

Hombre baleado en la colonia Buenos Aires, Tlaquepaque

En un hecho distinto, personal de la Cruz Roja Toluquilla recibió a un hombre que llegó por sus propios medios solicitando ayuda. El sujeto afirmó haber sido agredido directamente mientras caminaba por calles de la colonia Buenos Aires, en San Pedro Tlaquepaque.

Debido a la gravedad de su lesión, (un impacto de arma de fuego en el rostro), fue transferido a otro centro médico para atención especializada. Su estado de salud fue reportado como regular-grave. La Comisaría de Tlaquepaque fungió como primer respondiente y notificó a la Fiscalía estatal para iniciar las indagatorias.

Aún no se han revelado detalles acerca de los atacantes ni los posibles móviles. En una ciudad donde la violencia continúa marcando el día a día, ¿qué más debe ocurrir para que estos hechos dejen de ser parte de la rutina en la Zona Metropolitana de Guadalajara?