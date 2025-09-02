Alejandro Moreno acusa a Morena de vínculos con cárteles y desata tensión en San Lázaro

Durante la sesión en San Lázaro, el legislador priista Alejandro Moreno encendió los ánimos políticos al fijar su postura a nombre del PRI.

En su intervención, Moreno acusó directamente a legisladores de Morena de mantener supuestos vínculos con cárteles del crimen organizado, lo que generó un inmediato estallido de protestas dentro del hemiciclo.

Tensión en San Lázaro: Morena y PT responden a acusaciones con gritos y advertencias

Miembros de Morena y del PT respondieron con gritos y advertencias, asegurando que las acusaciones podrían derivar en un proceso de “desafuero” contra Morena.

La tensión se mantuvo palpable mientras los legisladores de la 4T intentaban mantener el orden, y en algunos momentos enarbolaron consignas de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, gritando “Es un honor estar con Claudia hoy”, en un intento por reafirmar la unidad de su bancada.

🔴#ATENCIÓN El Congreso de la Unión declara formalmente la recepción y cumplimiento del procedimiento constitucional relativo al #PrimerInformeDeGobierno de la Presidenta de la República 🇲🇽



🔸Se remite al Senado y a la Cámara de Diputados para su análisis pic.twitter.com/aeysymP1KK — Canal del Congreso (@CanalCongreso) September 1, 2025

PRI cierra filas con ‘Alito’ Moreno tras confrontación en el Congreso

El líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, recibió el respaldo de su partido luego de los incidentes ocurridos durante la presentación del Informe de la Presidenta de la República en el Congreso.

Durante su intervención, Moreno fue interrumpido en varias ocasiones por legisladores de otras bancadas, lo que provocó tensión en la sesión.

Moreno denuncia intentos de dividir al país

El senador priista aseguró que no permitirá que “una bola de salvajes” intente dividir al país. “Ni nos generan miedo ni nos asustan.

Hicimos un acuerdo, y reconocer y dialogar no es debilidad ni sumisión”, declaró, destacando la importancia de respetar los acuerdos establecidos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Monreal llama al respeto y la cordura

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, instó a Moreno y a los legisladores del PRI a mantener un ambiente de diálogo civilizado.

“Ojalá podamos retomar un diálogo de civilización, un ambiente racional donde ni el odio ni la irracionalidad nos gane, que lo hagamos por México”, enfatizó.

En respuesta, el PRI ratificó su compromiso de mantener la unidad interna y respetar los acuerdos parlamentarios, destacando que el respaldo a Moreno busca proteger la institucionalidad y promover un debate legislativo ordenado y respetuoso.