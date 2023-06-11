AMLITOS se venden hasta en 250 pesos afuera del Consejo de Morena

Este domingo 11 de junio se llevará a cabo la reunión del Consejo Nacional de Morena donde se dará a conocer el método para elegir al próximo candidato o candidata presidencial de Morena rumbo a las elecciones 2024.

En espera de que comience la reunión entre los consejeros y las corcholatas presidenciales, comerciantes ambulantes se han instalado afuera del Consejo Nacional y aprovechan para vender mercancía del partido guinda.

¿Qué mercancía podemos encontrar afuera del Consejo Nacional?

¡Llévele, llévele! Gorras, plumas, playeras, el famoso peluche de AMLITO y hasta chalecos de 450 pesos son algunas de las piezas que podemos encontrar afuera del Consejo Nacional.

Con motivo del evento para dar a conocer cómo se elegirá al próximo abanderado de Morena rumbo a las elecciones presidenciales, personas aprovechan la ocasión y se acercan para preguntar precios de los souvenirs de López Obrador.

Los precios de la mercancía van desde los 100 pesos hasta los 450 pesos, sin embargo puedes encontrar plumas alusivas al partido guinda desde 25 pesos.

Algunos de los objetos más vendidos en este tipo de eventos según los comerciantes son:

