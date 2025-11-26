Bajan las temperaturas en México: Frente frío 16 y aire polar afectarán estos estados

En México continuará el ambiente frío durante los próximos días debido al paso del Frente frío número 16 y la llegada de una masa de aire frío que dejará un clima gélido en varios estados del país.

También se esperan lluvias, viento fuerte y oleaje elevado en zonas del Golfo y el sureste del país, por lo que en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos el pronóstico del tiempo para este miércoles 26 de noviembre.

¿En qué estados se registrarán bajas temperaturas hoy 26 de noviembre?

El frente frío seguirá provocando mañanas y noches muy frías en gran parte del país, especialmente en zonas altas:



Temperaturas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas : sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas de 0 a 5 °C: partes altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Como suele ocurrir en estos meses, aunque las mañanas sean frías, el sol del mediodía “pegará" con fuerza en:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán.

Sonora (sur), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.

Estados que esperan lluvias en México este miércoles 26 de noviembre

El frente frío 16 y la llegada del evento Norte dejarán lluvias de diferentes intensidades en varias regiones del país. Las más fuertes se concentrarán en el oriente y sureste.



Lluvias intensas: Puebla, especialmente en Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán; Veracruz, en zonas como Huasteca Baja, Nautla, capital y región Totonaca; y Oaxaca, sobre todo en el norte del estado.

Puebla, especialmente en Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán; Veracruz, en zonas como Huasteca Baja, Nautla, capital y región Totonaca; y Oaxaca, sobre todo en el norte del estado. Lluvias muy fuertes: San Luis Potosí, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

San Luis Potosí, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas. Chubascos: Querétaro, Tabasco, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, CDMX, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Querétaro, Tabasco, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, CDMX, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias ligeras: Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Clima en CDMX y Edomex hoy 26 de noviembre

En la CDMX y Edomex continuará el ambiente frío al amanecer, con bancos de niebla en zonas altas. Para este miércoles se prevé:

CDMX: mínima de 9 a 11 °C y máxima de 24 a 26 °C.

Toluca: mínima de 4 a 6 °C y máxima de 21 a 23 °C.

Por la tarde aumentará la nubosidad y podrían registrarse chubascos y descargas eléctricas tanto en la capital como en municipios del Estado de México. También persistirán rachas de viento de hasta 50 km/h.

Mañana y el jueves se espera #Oleaje elevado y #EventoDeNorte en el litoral del #GolfoDeMéxico debido a #CondicionesMeteorológicasAdversas generadas por el #FrenteFrío número 16. Detalles del #Pronóstico, en las imágenes pic.twitter.com/aIubvk0Rtw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 25, 2025

¿Cuáles serán los meses más fríos para México en 2025-2026?

De acuerdo con el pronóstico estacional, el periodo más frío de la temporada será entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Durante estos meses, las masas de aire polar llegarán con mayor intensidad, provocando:

