¡Atención viajeros! AICM suspenderá vuelos este 16 de septiembre por desfile militar: revisa tu itinerario
Este 16 de septiembre se suspenderá vuelos en el AICM por el desfile militar en la CDMX. Revisa con tu aerolínea posibles cambios en tu itinerario.
Con motivo del CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México y para garantizar la seguridad de las maniobras aéreas militares del desfile militar, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México (AICM) suspenderá vuelos y aterrizajes el próximo martes 16 de septiembre de 2025.
La recomendación a los pasajeros con viajes programados para esa fecha es consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo, ya que es probable que existan ajustes en los horarios programados debido a la suspensión temporal de operaciones.
Horarios de la suspensión de vuelos
La suspensión aplicará de las 09:00 a las 14:00 horas, lapso en el que no habrá operaciones aéreas. Los vuelos se reanudarán al concluir el desfile militar conmemorativo.
AIBJ suspenderá vuelos por desfile del 16 de septiembre. https://t.co/rMvLr7zgKv pic.twitter.com/f5GlpD58zX— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 11, 2025
De acuerdo con el NOTAM A6215/25, emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y difundido por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), esta medida fue acordada en coordinación con autoridades civiles y militares: Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AIBJ).
Nuevos accesos para viajeros en el AICM
Los trabajos de remodelación en el AICM comenzaron el pasado viernes 5 de septiembre 2025 y, se espera, que terminen hasta finales del 2026.
Se espera que la primera fase de los trabajos concluyan en mayo 2026, semanas antes de que inicie el Mundial 2026, evento deportivo que tendrá como sede a México.
Cada detalle de nuestra remodelación está pensado para que tu viaje inicie o terminé con mayor comodidad. #ArptoBJ pic.twitter.com/Wb8uRT4TP4— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 7, 2025
Debido al cierre de puertas de la Terminal 1, las autoridades habilitaron nuevos accesos para los viajeros, por lo que podrán entrar de la puerta 3 a la 10.
A pesar de que las afectaciones pueden ser mínimas, el AICM recomendó a los pasajeros estar atentos a cualquier anuncio o modificaciones.