¡Atención viajeros! AICM suspenderá vuelos este 16 de septiembre por desfile militar: revisa tu itinerario

Con motivo del CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México y para garantizar la seguridad de las maniobras aéreas militares del desfile militar, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México (AICM) suspenderá vuelos y aterrizajes el próximo martes 16 de septiembre de 2025.

La recomendación a los pasajeros con viajes programados para esa fecha es consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo, ya que es probable que existan ajustes en los horarios programados debido a la suspensión temporal de operaciones.

Horarios de la suspensión de vuelos

La suspensión aplicará de las 09:00 a las 14:00 horas, lapso en el que no habrá operaciones aéreas. Los vuelos se reanudarán al concluir el desfile militar conmemorativo.

AIBJ suspenderá vuelos por desfile del 16 de septiembre. https://t.co/rMvLr7zgKv pic.twitter.com/f5GlpD58zX — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 11, 2025

De acuerdo con el NOTAM A6215/25, emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y difundido por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), esta medida fue acordada en coordinación con autoridades civiles y militares: Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AIBJ).

Nuevos accesos para viajeros en el AICM

Los trabajos de remodelación en el AICM comenzaron el pasado viernes 5 de septiembre 2025 y, se espera, que terminen hasta finales del 2026 .

Se espera que la primera fase de los trabajos concluyan en mayo 2026, semanas antes de que inicie el Mundial 2026, evento deportivo que tendrá como sede a México.

Cada detalle de nuestra remodelación está pensado para que tu viaje inicie o terminé con mayor comodidad. #ArptoBJ pic.twitter.com/Wb8uRT4TP4 — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 7, 2025

Debido al cierre de puertas de la Terminal 1, las autoridades habilitaron nuevos accesos para los viajeros , por lo que podrán entrar de la puerta 3 a la 10 .

A pesar de que las afectaciones pueden ser mínimas, el AICM recomendó a los pasajeros estar atentos a cualquier anuncio o modificaciones.