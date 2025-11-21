Atención: Precio del dólar SUBE hoy 21 de noviembre en México

Viernes complicado para la moneda nacional. Este 21 de noviembre, el peso mexicano retrocede frente al dólar, golpeado por dos frentes: la fortaleza global del billete verde y, a nivel local, la confirmación de que la economía de México se contrajo en el tercer trimestre del año.

Según los datos recientes reportados por Reuters, el desempeño de la economía mexicana se vio afectado por una debilidad en el sector industrial, lo que opacó los números positivos del campo y los servicios.

Este escenario interno, sumado a un dólar robusto en los mercados internacionales, presiona el tipo de cambio al cierre de la semana.

Precio del dólar hoy viernes 21 de noviembre de 2025 en Banco Azteca

Ante este panorama, Banco Azteca actualiza sus cotizaciones para este viernes. El precio del dólar en ventanilla se ubica en $17.00 pesos a la compra y se vende en $19.10 pesos, por lo que se mantiene como una excelente opción para el cambio de divisa.

Recuerda que puedes realizar tus operaciones de cambio en cualquiera de sus sucursales, con horario extendido de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, todos los días.

La razón principal por la que el precio del dólar cambia todos los días se debe a que, en la mayoría de los países hoy en día, el precio del dólar se define por un régimen de tipo de cambio flexible. Esto significa que el gobierno no fija el precio; lo decide el mercado, por lo que su precio sube o baja dependiendo de qué tanta gente lo quiera comprar o vender en ese momento.

¿Cuál es el precio del Euro y Dólar Canadiense?

En la misma institución, las otras divisas cotizan de la siguiente manera para este cierre de semana:



Euro: Se compra en $19.95 pesos y se vende en $22.45 pesos .

Se compra en y se vende en . Dólar Canadiense: Se compra en $12.20 pesos y se vende en $13.39 pesos.

Precio de la Plata Libertad hoy 21 de noviembre

Para los inversionistas en metales preciosos, la onza de Plata Libertad registra un precio de $940.00 pesos a la compra y $1,040.00 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del petróleo este viernes 21 de noviembre?

El mercado energético extiende su caída por tercer día consecutivo, perdiendo más de un 2%. Los precios bajan ante la posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania (impulsado por EE.UU.), lo que podría aumentar la oferta mundial de crudo.

