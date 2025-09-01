ALERTA AMBER: Buscan a Milagros Abigail de 14 y a Evelyn Melany de 13 años, desaparecidas en Edomex

En el Estado de México (Edomex) se activó la Alerta Amber por la desaparición de dos adolescentes, Milagros Abigail de 14 y a Evelyn Melany de 13 años. Ante esto, se pide a la población acercarse a la Fiscalía del Estado en caso de tener alguna información que dé con el paradero de las adolescentes, pues se teme por su integridad.

Buscan a Milagros Abigail Huerta Hernández, en Neza, Edomex

Milagros Abigail es una adolescente de 14 años de complexión delgada, 1.50 metros de altura, 50 kilogramos y cara ovalada. Además, tiene cabello castaño claro y lacio y ojos café claro chicos. Desapareció el pasado 31 de agosto del presente año en el municipio de Nezahualcóyotl. Tenía un pantalón de mezclilla color negro, blusa color negro y tenis color blanco con rosa.

Como señas particulares tiene una cicatriz en el pómulo derecho.

“La adolescente salió de su domicilio, desde ese momento se desconoce su paradero. Se teme por su integridad, toda vez que puede que ser víctima de la comisión de un delito”, se lee en la ficha de búsqueda.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/KmEx63LQ53 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 31, 2025

Evelyn Melany Martínez Jiménez desapareció en Toluca, Edomex

Evelyn Melany es una adolescente de 13 años que desapareció en el municipio de Toluca, desde el pasado 31 de agosto y desde ese momento se desconoce su paradero. Es una adolescente de 1.50 metros de altura, de complexión delgada, pesa 40 kilogramos, tiene cabello negro lacio, ojos café oscuro grandes.

Vestía una ombliguera de color negro con cintas cruzadas en el abdomen, pantalón de mezclilla color azul cielo, tenis color blanco y maleta color rosa con ropa.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/8n5n9I04xy — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 31, 2025

En caso de tener algún dato que pueda dar con el paradero de los adolescentes, se pide a la población comunicarse al número 800 89 029 40, correspondiente a la Alerta Amber Estado de México, lada sin costo. La Fiscalía pide apoyo a las personas para que puedan localizar a las adolescentes de manera rápida, pues se teme por su integridad y que puedan ser víctimas de algún delito.