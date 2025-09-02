Alerta Amber: Desaparecen dos adolescentes de 14 y 16 años en Guanajuato

En Guanajuato se activó la Alerta Amber por la desaparición de dos adolescentes, Arjan Jocabed de 16 años, y Ana Vanessa, de 14 años. Ante esto, se pide a la población acercarse a la Fiscalía del Estado en caso de tener alguna información que dé con el paradero de las adolescentes.

Buscan a Arjan Jocabed Vázquez Ramírez en Guanajuato

Arjan Jocabed Vázquez Ramírez es una adolescente de 16 años de 1.60 metros de altura, 50 kilogramos. Además, tiene cabello lacio castaño oscuro y ojos café oscuro redondos. Desapareció el pasado 1 de septiembre del presente año en el municipio de Guanajuato, Guanajauto. Vestía una blusa rosa, pantalón negro y tenis blancos.

“La adolescente Arjan Jocabed Vázquez Ramírez salió de su domicilio el día 01 de septiembre del presente año, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Se teme por su integridad dada su minoría de edad y que pueda ser víctima de algún delito”, se puede leer en su fecha de búsqueda.

Ana Vanessa Zacarías Almaguer desapareció en León, Guanajuato

Ana Vanessa Zacarías Almaguer es una adolescente de 14 años que desapareció en el municipio de León, Guanajuato, desde el pasado 1 de septiembre y desde ese momento se desconoce su paradero. Es un adolescente de 1.53 metros de altura; pesa 45 kilogramos; tiene cabello castaño oscuro y lacio, ojos café oscuro ovalados. Usaba chamarra azul con franja naranja, pantalón azul y tenis blancos.

Llama al 01 800 DNUNCIA (01 800 3686 242) si tienes información sobre las menores no localizadas o si deseas reportar un caso relacionado con la Alerta Amber. Es fundamental que cualquier información que puedas proporcionar sea precisa y relevante para ayudar en la localización de menores desaparecidos.

Recuerda que para levantar una de estas alertas deberás dar información detallada sobre la o el joven desaparecido, además de dar detalles sobre el lugar y fecha de la desaparición.