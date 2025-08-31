Activan Alerta Amber urgente en Guanajuato: Desaparecen menores en León y Santa Cruz de Juventino Rosas

En Guanajuato, la desaparición de Miguel Ángel García Martínez, de 11 años, y María Fernanda Mendoza, de 16, mantiene en vilo a sus familias y encendió de inmediato los protocolos de Alerta Amber. Con cada minuto que pasa, crece la preocupación por su paradero y el llamado de auxilio se extiende para que cualquier persona que tenga información pueda ayudar en su localización.

Dos menores desaparecen en León y Santa Cruz de Juventino Rosas; temen por su vida

De los menores que están perdidos, y que son buscados con urgencia por sus familiares, no se sabe nada desde los últimos reportes del 29 de agosto del 2025, por lo que la activación de la Alerta Amber es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su localización.

Miguel Ángel García Martínez es buscado con urgencia; su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son alargados y de un profundo café obscuro. Mide aproximadamente 1.35 metros y tiene un peso de 40 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de León, Guanajuato, vestía playera negra, pantalón azul y tenis blancos.

https://x.com/AAMBER_gto/status/1962160288548966454

María Fernanda Mendoza, es buscada con urgencia; su cabello es rizado y de color castaño obscuro, mientras que sus ojos son redondos y de un profundo café obscuro. Mide aproximadamente 1.68 metros y tiene un peso de 90 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio guanajuatense de Santa Cruz de Juventino Rosas, vestía pantalón caqui, blusa blanca y tenis.

Así funciona la Alerta Amber

Las ALERTAS AMBER se activan en los casos más graves por desaparición o secuestro de menores. Su objetivo es impulsar rápidamente a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para que pueda ser localizado sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta Amber se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una ALERTA AMBER

Para que una ALERTA AMBER se pueda activar, tendrás que realizar una llamada al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible para la sociedaad las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del menor desaparecido deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad.