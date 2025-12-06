Asesinan a familia en Tlapacoyan, Veracruz; eran abuela, madre e hija

Un hecho de extrema violencia conmocionó al municipio de Tlapacoyan, Veracruz, donde tres mujeres de una familia —abuela, madre y nieta— fueron asesinadas a balazos dentro de un establecimiento comercial. El ataque ocurrió la noche del martes y ha dejado a la comunidad sumida en consternación.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas en un tramo que conecta con la carretera hacia Atzalan, una vialidad transitada que rodea el Barrio de Itzapa. De acuerdo con los reportes preliminares, sujetos armados irrumpieron por la fuerza en la tienda Ultramarinos “Joselin y Jesús”, donde se encontraban las tres víctimas.

Irrupción violenta y ataque directo contra la familia en Tlapacoyan

Testimonios y versiones iniciales señalan que los agresores ingresaron de manera repentina al negocio y abrieron fuego de forma directa. En el lugar fallecieron dos de las mujeres, entre ellas Joselin, de 18 años de edad. Una tercera mujer, quien había sido trasladada con vida a un hospital de la zona, murió minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades confirmaron que las tres víctimas eran familiares entre sí, lo que ha profundizado el impacto emocional entre vecinos y comerciantes del barrio, quienes describen a la familia como trabajadora y dedicada a su negocio.

Operativo de seguridad para ubicar a los asesinos de tres mujeres en Veracruz

Tras el ataque, fuerzas combinadas integradas por elementos del 87 Batallón de Infantería, Policía Municipal y Seguridad Pública del Estado llegaron al sitio y acordonaron el área para preservar la escena. Los cuerpos de seguridad activaron un operativo por tierra y carretera para intentar localizar al o los responsables, aunque hasta el momento no se cuenta con información sobre su identidad o paradero.

El despliegue también incluyó recorridos nocturnos en zonas cercanas a Itzapa y puntos estratégicos que conectan con Atzalan, esto con el objetivo de evitar la huida de los agresores de las mujeres.

Peritos criminalistas realizaron el levantamiento de los cuerpos y el procesamiento de la escena, recolectando casquillos percutidos y otros indicios que aportarán al expediente de investigación. Las autoridades no han confirmado las posibles causas del triple homicidio, por lo que la línea principal se mantiene bajo estricta reserva.