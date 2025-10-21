Emergencia en Ecatepec: Alerta y caos por fuerte incendio en fábrica de colchones| VIDEO

Logo InklusionSitio accesible
En Ecatepec, Estado de México, un fuerte incendio en una fábrica de colchones mantiene en alerta a los habitantes de la colonia Hank González.

Notas
Estados
Escrito por: Daniel Rivera Guzmán
Un fuerte incendio de última hora en una fábrica de colchones desató caos y una intensa movilización de cuerpos de emergencia en Ecatepec, Estado de México, durante la mañana de este martes 21 de octubre.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

