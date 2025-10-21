Emergencia en Ecatepec: Alerta y caos por fuerte incendio en fábrica de colchones| VIDEO

Un fuerte incendio de última hora en una fábrica de colchones desató caos y una intensa movilización de cuerpos de emergencia en Ecatepec, Estado de México, durante la mañana de este martes 21 de octubre.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

#Precauciones |



Se registra fuerte incendio en la col. Hank González, en Ecatepec, equipos de emergencia se dirigen al punto.

🚒 #AlMomento



🔥 Reportan incendio en una fábrica de colchones en el municipio de #Ecatepec, sobre la vía Morelos.

⚠️ Conduce con precaución.



⚠️ Conduce con precaución. pic.twitter.com/VK09CziUlN — Info Libre (@InfoLibreMx) October 21, 2025

Suspenden servicio del mexicable por incendio