Emergencia en Ecatepec: Alerta y caos por fuerte incendio en fábrica de colchones| VIDEO
En Ecatepec, Estado de México, un fuerte incendio en una fábrica de colchones mantiene en alerta a los habitantes de la colonia Hank González.
Un fuerte incendio de última hora en una fábrica de colchones desató caos y una intensa movilización de cuerpos de emergencia en Ecatepec, Estado de México, durante la mañana de este martes 21 de octubre.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO
#Precauciones |— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 21, 2025
Se registra fuerte incendio en la col. Hank González, en @Ecatepec, equipos de emergencia se dirigen al punto. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/xNrUTqKUCT
🚒 #AlMomento— Info Libre (@InfoLibreMx) October 21, 2025
🔥 Reportan incendio en una fábrica de colchones en el municipio de #Ecatepec, sobre la vía Morelos.
⚠️ Conduce con precaución. pic.twitter.com/VK09CziUlN
Suspenden servicio del mexicable por incendio
#MexicableLinearoja debido a un fuerte incendio en la zona se suspende el servicio de Hank González a Santa Clara, se trabaja para reanudar el servicio lo antes posible.#MexicableInforma— Mexibús Informa (@MexibusInforma) October 21, 2025
⚠️Tome sus precauciones,⚠️