Alerta AMBER: Samantha Madeleine Fernández Medina, de 5 años, lleva dos días desaparecida en Guanajuato

Las autoridades de Guanajuato emitieron la Alerta AMBER para dar con el paradero de Samantha Madeleine Fernández Medina, de 5 años de edad, quien desapareció el 4 de noviembre de 2025 en el municipio de Silao.

La menor tiene 1.10 metros de altura, cabello castaño oscuro rizado, ojos alargados de color café claro. Vestía blusa color rosa, leggings y sandalias verdes.

Samantha Madeleine Fernández Medina salió de siu casa en compañía de su mamá el pasado martes 4 de noviembre, sin que se conozca su paradero. Las autoridades temen que sea víctima de algún delito, debido a que es menor de edad.

En caso de ver a la pequeña, la ciudadanía no debe tomar ninguna acción, sino llamar a las autoridades, ya sea al número de emergencias 911 o al 800 368 62 42.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la niña Samantha Madeleine Fernández Medina de 5 años, Silao de la Victoria, Gto.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER se activa únicamente en los casos más graves de desaparición o secuestro de menores de edad, con el propósito de movilizar a la ciudadanía y medios de comunicación para localizar al niño o niña lo antes posible y garantizar su regreso seguro.

Una vez emitida, la alerta se difunde a través de radio, televisión, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y plataformas digitales, con el fin de que la información llegue al mayor número posible de personas.

Este sistema de búsqueda rápida y coordinada opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, y se ha convertido en una herramienta clave para la atención inmediata de estos casos.

Cómo se activa una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México, los familiares deben comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, se recomienda acudir de inmediato al Ministerio Público de la localidad correspondiente para formalizar la denuncia. Una vez que se confirme que no se tiene información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta se realiza de forma inmediata, permitiendo iniciar la búsqueda de manera coordinada y urgente.

