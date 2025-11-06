¡Llamas fuera de control! Voraz incendio en fábrica de colchones deja dos heridos en Tonalá ! ZMG

¡Susto en la ZMG! En la primeras horas de este 6 de noviembre 2025, se reportó un voraz incendio en una fábrica de colchones, ubicada en calles de la colonia Jardines de la Cruz Oriente, en el municipio de Tonalá. Jalisco; hay dos personas heridas.

Testigos aseguran que las llamas se salieron de control en cuestión de segundos, provocando el colapso de la fábrica tras la caída de algunos muros y la bóveda. Los daños fueron millonarios.

Las personas heridas, que presentaron quemaduras de primer y segundo grado, fueron trasladas de emergencia a un hospital en estado regular de salud. Hasta el momento se desconoce la causa del incendio.

El fuego en la fábrica de colchones en Guadalajara logró ser controlado por elementos de bomberos municipales y estatales.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un incendio en un domicilio de la colonia Jardines de la Cruz Oriente en Tonalá.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/Z23rW7bTvA — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 6, 2025

Velador encuentra el cadáver de un hombre en aljibe de Guadalajara

En la madruga de este jueves, se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre al interior de un aljibe, ubicado en calles de la colonia San Andrés, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Los primeros informes indican que el velador fue quien encontró el cuerpo del hombre tras percatarse de un fuerte olor a putrefacción. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte; autoridades investigan los hechos.

El fallecido no habitaba en el inmueble, por lo que su muerte es un misterio. Se desconoce si fue por un accidente o se trató de algún hecho delictivo.

¿Qué hacer en caso de un incendio en México?

¡Guarda la calma! Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.