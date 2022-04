Amigas de Debanhi pedirán protección, denuncian amenazas

Nuevo León.- Adolfo Vega, abogado de las amigas de Debanhi, señaló que pedirá protección para Ivonne y Sarahí ya que han recibido amenazas. Aseguró que ellas están en calidad de testigos y que en todo momento han cooperado, incluso aseguró que esa madrugada las jóvenes intentaron hablar con el papá de Debanhi, pero no les contestó.

Ivonne y Sarahí, amigas de Debanhi, negaron haberla abandonado la madrugada del 9 de abril, incluso aseguraron que ella fue la que las dejó en el lugar.

“Ellas en ningún momento como se dice, abandonaron o la dejaron sola, no, ellas estuvieron al pendiente de ella, ellas siempre estuvieron hablándole al papá, desde las 3:59 de la mañana, cuando ella se subió al vehículo”, indicó el abodago.

Agregó que, debido a las amenazas de muerte que han recibido Ivonne y Sarahí, pedirá a la Fiscalía General de Justicia que les de protección para cuidar su integridad y la de sus familias.

“Han sido amenazadas por las mismas redes sociales, que les han señalado que las quieren matar o las quieren golpear, entonces eso quisiera también hablar con la Fiscalía para que tuvieran algo de protección. Sí, vamos a pedir protección para ellas”, informó el litigante.

Aseguran que papá de Debanhi no les contestó

Después de que el chofer Juan David Cuellar diera su versión sobre lo que ocurrió el pasado 9 de abril, día en el que desapareció Debanhi Escobar, ahora las amigas de la joven aseguran que no se quiso ir con ellas.

En entrevista con una televisora local, Ivonne y Sarahí, quienes acudieron a una fiesta con Debanhi aquella noche, afirmaron que después de que el chofer les dijo que Debanhi se había quedado en la carretera y se había puesto “insoportable”, ellas intentaron comunicarse con Mario Escobar.

"¿Le dijimos cómo la vas a dejar ahí? ¿No puedes llamarle a la patrulla o algo para que vaya por ella? y él nos dice “es que no me quiero meter en problemas, ella está muy mal, ella fue la que quiso quedarse ahí, yo me tengo que ir”.

“Todo ese tiempo que él me enviaba los audios yo estaba intentando marcar. Cuando él nos dice que ya no sabe qué hacer, yo seguía insistiendo al papá hasta las 4 y cachito, más o menos, seguía insistiéndole al papá, todo ese tiempo cuando (el chofer) dijo que se puso así, insoportable, que le pegaba, en todo ese transcurso yo me intenté comunicar con su papá. Realmente no tenía otro contacto de ella”, dijo Sarahí.

Las amigas narran que ellas solamente tomaron alcohol mientras estuvieron en la fiesta, por lo que desconocen si Debanhi ingirió alguna otra bebida o algo más, pues agregaron que ella se la pasó con diferentes “grupitos”.

“Realmente ella se iba a bolitas, se separaba de nosotras, nosotras sólo tomamos alcohol, la verdad es que, ella se iba a otro lugar y realmente no sabemos si haya consumido otra cosa”, agregó.

Señalaron que al momento que el chofer le comentó que se había quedado sola en la carretera ellas intentaron moverse para allá, pero aseguran no tenían como regresarse.

“No teníamos recursos para regresar. Nosotras también somos mujeres y el lugar era feo”, puntualizaron.