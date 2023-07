“Se dio cuenta de que hubo dedazo": AMLO explica el enojo de Santiago Creel

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra el discurso del presidente de la Cámara Alta, Santiago Creel, el cual ayer se registró como candidato a representante de la oposición con Va por México.

“El caso de Santiago es porque ya se dio cuenta de que ya hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa. No es capaz de decir ‘esto está mal’, ‘por qué esta simulación’ o ‘son unos ingratos, Fox que trabajé con él, que le ayudé en tantos enjuagues y ahora me abandonan estos ingratos’”, dijo.

Y es que la tarde del pasado martes 4 de julio, Santiago Creel dio un discurso durante su registro como aspirante a candidato; sin embargo, se lanzó contra el mandatario e incluso le llamó “desgraciado”.

“El coraje con este gobierno. Que ese sentimiento que estamos padeciendo todos de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió este desgraciado presidente?”, fueron algunas de sus palabras.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respondió a Santiago Creel quien ayer le dijo desgraciado por intentar robar libertades pic.twitter.com/4nopGfTvHG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 5, 2023

Santiago Creel responde a AMLO: “El enojado eres tú

Después de la respuesta de AMLO, Creel contestó a través de su cuenta de Twitter que el enojado era el mandatario. “Andrés el enojado eres tú, no te confundas. Estás enojado porque la oposición le robó la conversación pública a tus corcholatas que solo despilfarran el dinero. Estás enojado porque le dimos un respiro de esperanza para cambiarle el rumbo al país. ¡Estás enojado porque ya te vas Andrés!”, señaló el panista.

¡Estás enojado porque ya te… — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) July 5, 2023

AMLO reitera que Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial

El presidente reiteró por tercera ocasión que sería Xóchitl Gálvez la candidata presidencial, esto a causa del “dedazo” dentro de Va por México, dictado por Claudio X. González y, según él, esa sería la razón por la que varios ya han declinado de participar.

“Se están deslindando todos, uno por una razón, otros por otra, pero ya es la señora Xóchitl la que escogieron los oligarcas y ya está la campaña en medios”, mencionó AMLO.