Apagón deja a oscuras a Santa María la Ribera; vecinos exigen respuesta a la CFE

La colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México (CDMX), vivió este lunes una complicada jornada debido a un fuerte apagón que dejó sin energía eléctrica a por lo menos seis calles de la zona.

El corte en el suministro comenzó alrededor de las seis de la tarde y se extendió por varias horas, lo que provocó la molestia de vecinos que recurrieron a veladoras, lámparas de emergencia e incluso a salir a la vía pública para conocer el motivo de la falla.

Apagón en Santa María de la Ribera

De acuerdo con los reportes, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajan desde la mañana en la calle Enrique González Martínez, casi esquina con Eligio Ancona, donde realizan maniobras para reparar un transformador y cables de alta tensión.

Los trabajadores utilizan canastillas y equipo especializado para colocar aislantes de color naranja en la zona afectada.

Sin embargo, pese a los trabajos previos, fue durante la tarde cuando se registró la suspensión total de la energía en varias calles de Santa María la Ribera.

Esto generó inconformidad entre los habitantes, quienes expresaron su preocupación tanto en redes sociales como directamente en la calle, pidiendo a la CFE agilizar las reparaciones para restablecer el servicio lo antes posible.

La falta de electricidad también ha generado un ambiente de inseguridad, ya que varias vialidades permanecen completamente en penumbras, lo que ha obligado a peatones y automovilistas a extremar precauciones.

Inseguridad por apagón

Autoridades locales recomiendan circular con cuidado en la zona mientras se concluyen las maniobras de reparación. Hasta el momento, no se ha confirmado la hora exacta en que se restablecerá el servicio, aunque las cuadrillas de la CFE continúan trabajando a marchas forzadas.

Vecinos de la zona esperan que la luz regrese durante la noche para poder continuar con sus actividades cotidianas sin mayor riesgo.