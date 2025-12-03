La Unión Tepito es un grupo delictivo que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX) y sus integrantes son investigados por diversos delitos como homicidios, narcomenudeo y extorsiones.

La policía capitalina logró detener a tres presuntos miembros de este grupo criminal, quienes estarían relacionados con varias extorsiones en la CDMX a comerciantes y locatarios a quienes intimidan, amenazan y hasta golpean.

Caen dos supuestos extorsionadores ligados a "El Chori"

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres identificados como José Alberto "N", de 25 años, alias "El Pepe" y a Luis Raúl "N", de 49 años de edad, alias "El Cacas".

Ambos presuntamente forman parte La Unión Tepito, específicamente, de la facción liderada por Eduardo "N", apodado "El Chori", quien fue detenido en marzo de 2024 en Tlalpan y por quien se ofrecía una recompensa de 5 millones de pesos.

"El Pepe" y "El Cacas" presuntamente extorsionaban a comerciantes y robaban a transeúnte en la colonia Centro, y en el Barrio de Tepito.

¿Cómo fue la captura de "El Pepe" y "El Cacas" de La Unión Tepito?

Estos dos hombres fueron detenidos luego de que policías observaron que en el cruce de las calles de El Carmen y República de Colombia, dos sujetos golpeaban a un comerciante y, entre su ropa, uno de ellos portaba un objeto similar a un arma de fuego.

Los oficiales se acercaron y tras detenerlos, les hallaron un arma de fuego, un cargador metálico y dos cartuchos útiles, de la que no pudieron comprobar la legal posesión.

También les aseguraron 48 bolsas de plástico color negro que contenían una sustancia sólida similar al crystal, 70 bolsas de plástico amarillo con aparente cocaína en polvo, 32 dosis de marihuana, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Extorsionador de La Unión Tepito tiene antecedentes penales

Ambos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

De acuerdo con información obtenida, se supo que el detenido de 49 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 2006, por delitos contra la salud.

Atrapan a "El Valente" de La Unión Tepito tras intentar huir

Policías de CDMX también detuvieron a Valente "N", alias “El Valente”, de 47 años, presunto colaborador de los sujetos conocidos como "El Chimbombo" y "El Trompas", de La Unión Tepito, dedicados al narcomenudeo, extorsión y homicidio, quienes tienen como zona de operación las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

"El Valente" es probable responsable de exigir dinero a comerciantes de puestos semifijos y locatarios del Centro Histórico, a quienes amenaza y agrede con disparos para cobrar las cuotas.

Así fue la captura de "El Valente" de La Unión Tepito

Policías observaron a un sujeto que manipulaba bolsas similares a las utilizadas para comercializar droga en las calles Rosario y Abraham Olvera.

"El Valente", al ver a los oficiales, trató de huir, pero lograron detenerlo y le aseguraron 105 bolsitas con aparente marihuana, una bolsa con la misma hierba a granel, otro paquete con una sustancia sólida en piedra parecida al crystal, además de dinero.

El hombre, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones correspondientes.

Este hombre cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el 2022 por el delito de portación de arma de fuego y por delitos contra la salud; y una carpeta de investigación por otros delitos en el año 2022.

