Activan Alerta Amber: ¿Los has visto? Es urgente, desaparecen dos menores en el Edomex

La Fiscalía del Edomex compartió dos Alerta Amber que fueron activadas para la búsqueda urgente de las menores: Dianey Alejandra Salazar García y Dulce Fernanda Alfaro Jiménez, quienes desaparecieron en el municipio de Ecatepec y Cuautitlán Izcalli.

Buscan a Dianey Salazar García y Dulce Alfaro Jiménez, desaparecidas en el Edomex

De las menores que actualmente tienen reporte de desaparecidas, y que son buscados con urgencia por sus familiares, no se sabe nada desde los últimos reportes del 11 al 12 de septiembre del 2025, por lo que la activación de la Alerta Amber es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su paradero.

Dianey Alejandra Salazar García es buscada con urgencia; su cabello es ondulado y de color negro, mientras que sus ojos son medianos y de un tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.48 metros y tiene un peso de 50 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de Ecatepec, Edomex, se desconoce cómo vestía; por lo que se pide prestar atención a sus rasgos físicos para poder dar con su paradero.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/JaA9OWoCSv — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 14, 2025

Buscan con urgencia a Dulce Fernanda Alfaro Jiménez, su cabello es chino y de color negro, mientras que sus ojos son medianos y de un tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.50 metros y tiene un peso de 50 kilogramos.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/ASUu9mQUTl — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 14, 2025

Al momento de su desaparición, en la colonia San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli,, se desconoce cómo vestía; por lo que se pide prestar atención a sus rasgos físicos para poder dar con su paradero.

¿Cómo funciona la ALERTA AMBER?

Las Alertas Amber se activan en los casos más graves de secuestro infantil. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta Amber se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una ALERTA AMBER

Para que una ALERTA AMBER se pueda activar, es necesario hacer un llamando al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del desaparecido deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad.