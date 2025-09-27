El asalto a una joyería de California, dejó imágenes dignas de una escena de acción; esto luego de que un grupo de unos 25 delincuentes encapuchados y armados, se llevaron cerca de 19 millones de pesos en mercancía.

El asalto en la joyería Heller Jewelers en San Ramon, quedó registrado en un video captado por una cámara de seguridad que se ha vuelto viral debido a la violencia y la “precisión” del ataque.

Over two dozen masked robbers steal an estimated $1 million worth of jewelry from Heller Jewelers in San Ramon, California.



The robbers accidentally locked themselves in the store and ended up firing multiple rounds at the glass door to escape.



The thugs arrived in six vehicles… pic.twitter.com/pkFYosGBXM — Collin Rugg (@CollinRugg) September 25, 2025

¿Cómo ocurrió el asalto a la joyería en San Ramon?

Armados con pistolas, martillos y picos, sujetos encapuchados irrumpieron en la tienda ubicada en Bollinger Canyon Road, destrozaron las vitrinas y arrasaron con relojes y joyas en tan solo unos segundos.

La parte que más llama la atención del video, es cuando se muestra a uno de los ladrones disparando contra la puerta frontal para abrir paso al resto del grupo, en un hecho que sembró el pánico entre empleado y clientes de la joyería.

NEW : 🔥🔥🔥On the afternoon of Monday, September 22, 2025, at the Heller Jewelers jewelry store located in the City Center Bishop Ranch shopping center, 6000 Bollinger Canyon Road, San Ramon – a city in the Bay Area, California.



This was a daring "takeover" style robbery, with… pic.twitter.com/w5X0m47fSI — Maga Torch (@ChuanVu79) September 26, 2025

Los sospechosos huyeron en vehículos que estaban estacionados de manera estratégica en la zona de City Center Bishop Ranch. La policía inició una persecución que terminó en los condados de Contra Costa y Alameda, donde el apoyo aéreo ayudó a rastrear a los sujetos.

Hasta ahora, al menos siete personas han sido arrestadas, entre ellas Jimmy Ray ( de 27 años) y su hermano Michael Ray, ambos de la ciudad de Oakland; las autoridades confirmaron que el resto de los implicados en el asalto a la joyería; sigue prófugo.

Asalto a joyería: ¡crimen que preocupa a California!

Este no es un hecho aislado¿, la joyería ya había sido víctima de un robo millonario en años recientes, lo que genera cuestionamientos acerca de la seguridad en esta zona comercial de alto perfil. Pese al impacto, la joyería anunció que volverá a abrir sus puertas, agradeciendo a sus clientes por el apoyo y asegurando que reforzará las medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes.

La policía de San Ramon investiga si el atraco forma parte de un patrón organizado de robos masivos en el estado, cada vez más frecuentes en centros comerciales y tiendas de lujo.

El video del asalto ha encendido el debate sobre la ola de robos organizados en California y la capacidad de las autoridades para detener este tipo de crímenes. ¿estamos frente a un fenómeno delictivo en expansión que cambiará la seguridad de las grandes ciudades en la unión americana?

