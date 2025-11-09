Asesinan a balazos a alumno de estomatología en SLP tras negarse a entregar su automóvil durante un asalto

La Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de un alumno de servicio social adscrito al departamento de cirugía maxilofacial, quien fue víctima de un intento de asalto durante la madrugada de este sábado en SLP.

Matan a alumno de estomatología en SLP

A través de un comunicado emitido por redes sociales, la institución universitaria lamentó la perdida del estudiante Jorge y extendió sus condolencias a la familia, amistades y comunidad académica del joven, recordado por su compromiso, dedicación y amor a la profesión odontológica.

De acuerdo con la información difundida por la facultad, el ataque ocurrió durante la madrugada del 7 de noviembre sobre la vía pública, cuando sujetos armados se acercaron al estudiante y le quitaron su vehículo, esto pasó al rededor de las inmediaciones de la zona universitaria poniente.

Facultad de Estomatología lamenta los hechos de violencia en SLP

Las autoridades universitarias señalaron en el comunicado que el lamentable suceso ha causado consternación entre los estudiantes y docentes, quienes se han unido en solidaridad con los seres queridos del estudiante.

La Facultad de Estomatología exigió a las autoridades competentes una investigación pronta, efectiva y transparente que permita identificar y sancionar a los responsables del delito.

Asimismo, pidió reforzar la seguridad y vigilancia en las áreas cercanas a los recintos universitarios para prevenir hechos similares que pongan en riesgo a la comunidad estudiantil.

Gobierno de San Luis Potosí lamenta el fallecimiento del alumno

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí expresó sus condolencias a la ingeniera Virginia Ramírez Martínez por el fallecimiento de su hijo, Jorge Eduardo Dávila Ramírez.

A través de un comunicado emitido por las cuentas oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP, encabezada por el comisario maestro Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, manifestó su solidaridad con la familia y seres queridos del joven, deseando que encuentren pronta resignación ante la irreparable pérdida. Asimismo, extendieron votos por la paz y el consuelo en este difícil momento.