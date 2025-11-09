Hallan sin vida a Irma Daniela y Francisco Javier, pareja desaparecida en Izúcar de Matamoros

Autoridades de la Policía de Investigación de Izúcar, confirmaron este sábado 8 de noviembre, que el hallazgo de los cuerpos de Irma Daniela y de Francisco Javier, fueron encontrados en un camino de terracería ubicado a la entrada de la comunidad de Cuexpala, perteneciente al municipio de Tilapa. La pareja había desaparecido en Izúcar de Matamoros.

Encuentran sin vida a Irma Daniela y Francisco Javier

Los restos fueron encontrados entre cañaverales, frente al arco que marca la entrada al poblado. Coinciden con las características de una pareja reportada como desaparecida desde el pasado 14 de octubre en Izúcar de Matamoros.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por testigos y fuentes policiales, los cuerpos llevaban varios días en el sitio antes de ser descubiertos.

Cabe mencionar que el avanzado estado de descomposición y la posible intervención de fauna silvestre complicaron la identificación visual inmediata de las víctimas.

Sin embargo, se dio a conocer que se trataría de Irma Daniela Perches Flores, de 20 años, y Francisco Javier Bravo Antonio, de 32, ambos originarios de Izúcar de Matamoros.

La pareja había sido reportada como desaparecida, lo que generó preocupación entre familiares y conocidos que emprendieron su búsqueda a través de redes sociales y ante las autoridades correspondientes.

El hallazgo de los cuerpos se registró en una zona rural de difícil acceso, donde peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de indicios.

🚨 Localizan en Cuexpala el cuerpo de Irma Daniela, joven reportada como desaparecida en Izúcar de Matamtoros; otra víctima permanece sin ser identificada



📹@canal80_atlixco pic.twitter.com/3fA66Ycwyv — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) November 8, 2025

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos ni sobre posibles líneas de investigación.