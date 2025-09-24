¡Tragedia en Zapopan! Matan a puñaladas a mujer en su propia casa; el sujeto entró por la ventana | ZMG

En la madrugada de este 24 se septiembre 2025, una mujer, de aproximadamente 30 años, fue asesinada a cuchillazos en su propia casa; el culpable ya fue detenido.

Vecinos de la zona llamaron a la policía al escuchar los gritos de auxilio de la víctima. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Bases del Sol, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Hombre entra por la ventana y asesina a la mujer; víctima presenta varias heridas

Al parecer, el hombre ingresó al domicilio de la mujer a través de una ventana, para después cometer el asesinato, según el personal de Investigación del Área de Feminicidios.

El cuerpo de la mujer se encontraba en el suelo en medio de un charco de sangre, por lo que solicitaron el apoyo de la Cruz Verde; sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales.

La mujer de 30 años, presentaba múltiples heridas en las piernas, brazos, abdomen y cuello. Aparentemente, la víctima trabajaba y estudiaba en la Perla Tapatía.

Hasta ahora se desconoce la razón por la que fue asesinada. Elemento de la policía de Zapopan lograron capturar al responsable.

Atacan a balazos a hombre en San Pedro Tlaquepaque; su estado es crítico

Un hombre de 40 años de edad, fue agredido a balazos en calles de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; la víctima logró llegar hasta un puesto de socorro para pedir ayuda.

La víctima presenta heridas de bala a la altura del abdomen, mientras que su estado de salud es crítico, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para poder recibir mejor atención médica.

Personal de la Fiscalía del Estado, acudió al lugar para comenzar con la indagatoria sobre la agresión. Hasta el momento se desconoce la razón por la que fue agredido.

Los hechos ocurrieron en calles Pueblo de Santa María, y Real Sala de Justicia en la colonia San Sebastiano.

Localizan a un hombre sin vida dentro de una vivienda en Guadalajara

Un hombre, de aproximadamente 70 a 75 años de edad, fue encontrado sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia Villaseñor en Guadalajara.

Al ingresar al inmueble, los policías localizaron el cuerpo del hombre junto con una gran cantidad de desechos, aparentemente el morador era un acumulador.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte, por lo que las autoridades están a la espera de los resultados de la necropsia para poder establecer las causas del deceso. Al lugar acudieron elementos del Servicio Médico Forense, así como de investigación de la Fiscalía del Estado.