Último día para registrarse a la beca Edomex y obtener hasta 100% de descuento en colegiaturas

¿Adiós al pago de colegiaturas? En el Estado de México, el registro a la Beca de Exención Edomex 2025-2026 continúa abierta con el fin de apoyar a alumnos que cursan en escuelas particulares.

Este programa permite a miles de estudiantes acceder a descuentos de entre 25% y hasta el 100% del costo de las colegiaturas. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te damos los requisitos y la fecha en que cierra la convocatoria.

Últimos días para registrarse a las Becas de Exención 2025-2026

Si bien, el calendario de registro se abrió a principios de septiembre, este martes 23 de septiembre concluye para alumnos de primaria, mientras que para preescolar cerró la primera semana del mes.

Para secundaria, bachillerato, técnico superior, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, el r egistro inicia este miércoles 24.

La inscripción estará abierta para todas las iniciales, desde la A hasta la Z, y tendrá como fecha límite el próximo viernes 26 de septiembre.

Requisitos para solicitar la Beca de Exención en el Edomex

A través de la convocatoria de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, se establece que los alumnos que deseen participar deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser residente de la entidad mexiquense

No recibir otra beca pública o privada al momento de la solicitud.

Tener promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar anterior (excepto preescolar y primer año de primaria).

Estar inscrito en una escuela particular incorporada a la Secretaría de Educación estatal.

Completar el registro en línea en la página oficial: https://becas.edugem.gob.mx/becas_particulares/sin_renapo/sr_registro.php

Documentos que necesitas para el registro

El expediente se integra con papeles básicos que confirmen la identidad, residencia y situación académica del estudiante:



Formato de registro del sistema.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio en Edomex (recibo de agua, luz, predial, teléfono o credencial de elector).

Comprobante de inscripción al ciclo 2025-2026 con nombre del alumno y datos de la escuela.

Boleta o historial académico con promedio mínimo de 8.5 (según nivel educativo).

¿Cuándo se publican los resultados de las Becas Edomex?

El Comité de Selección y Asignación dará a conocer los resultados del 27 al 31 de octubre de 2025 en la página oficial.

En caso de ser uno de los seleccionados, los aspirantes deben ingresar con el folio asignado al momento del registro. Imprimir el dictamen de asignación y entregarlo directamente en su escuela para hacer válida la beca.