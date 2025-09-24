Justicia para Dayan: Muere bebé en Tijuana tras quedar al cuidado de una amiga de su madre

Un bebé de 8 meses, de nombre Dayan Alejandro, murió en el Hospital General de Tijuana después de sufrir un golpe en la cabeza mientras estaba al cuidado de una amiga de su madre en Baja California, el pasado 10 de septiembre.

La amiga, quien tenía antecedentes de adicción, y la madre del menor fueron detenidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) por homicidio calificado, aunque también se reveló que el menor presentaba desnutrición.

¿Qué le pasó al bebé Dayan Alejandro en Baja California?

De acuerdo con el fiscal regional de Baja California, Rubén Alfredo Maximiliano Ramos, los hechos ocurrieron en una vivienda donde las detenidas vivían en condiciones precarias.

La abuela de Dayan relató que escuchó un fuerte golpe mientras estaba en su cuarto. Poco después, la mujer la buscó y le entregó al menor, sin decirle realmente lo que ocurrió.

Minutos más tarde, la abuela lo llevó al hospital, donde lamentablemente murió. Fue ahí donde las autoridades comprobaron que el menor presentaba síndrome del niño maltratado.

¿Dónde estaba la madre de Dayan Alejandro?

Las autoridades informaron que al momento del accidente, la madre del menor se encontraba en una reunión con un grupo de personas, sin evidencia de que estuviera trabajando, y que no pudiera cuidar a su hijo.

Ramos añadió: “Fue encontrada en un inmueble con otras personas, no se sabe si eran amistades. Se desconoce por qué dejó al bebé al cuidado de alguien que desafortunadamente no tenía la capacidad para cuidarlo. Eran personas con problemas de adicción”.

Tras confirmar que el menor murió por omisión de cuidados, la Fiscalía de Baja California detuvo a las 2 mujeres involucradas en el caso, y recientemente fueron vinculadas a proceso por homicidio calificado.

Multas y sanciones por omisión de cuidados en Baja California

La sanción por omisión de cuidados a un bebé en Baja California, según el Código Penal del estado, es de seis meses a dos años de prisión y hasta cien días multa.

En caso de que ambas mujeres se encuentren culpables, también podrían enfrentar cargos por homicidio doloso simple, pasando de 8 hasta a 20 años en la cárcel.

Dayan Alejandro tenía apenas 8 meses cuando su vida fue arrebatada por un descuido que podría haberse evitado. Este caso se suma a una serie de incidentes que subrayan la necesidad de educación sobre cuidado infantil y responsabilidad parental en México.

