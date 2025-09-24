Licencia Edomex 2025: ¿Te la perdiste? Vuelven las unidades móviles, ¡ubica la tuya y tramítala sin filas!
¡Licencia Edomex 2025! Ya hay nuevas fechas y ubicaciones para tramitarla; evita largas filas y renueva tu licencia con las unidades móviles cerca de ti.
Las filas interminables para tramitar tu licencia en el Estado de México son cosa del pasado. La Secretaría de Movilidad ha revelado las nuevas fechas y ubicaciones de sus unidades móviles, un servicio diseñado para que obtengas tu Licencia Edomex 2025 de forma rápida y sin complicaciones, directamente en tu municipio.
Este servicio no solo te ahorra tiempo y esfuerzo, sino que hace el proceso increíblemente fácil. No importa si necesitas renovar, reponer o sacar tu licencia por primera vez, solo tienes que acudir a la unidad móvil más cercana con tus documentos listos para aprovechar esta oportunidad.
Unidades móviles: ¡Encuentra tu Licencia Edomex 2025! Fechas y ubicaciones del 22 al 27 de septiembre
¡La solución a tu problema de trámites ya está aquí! La Secretaría de Movilidad del Estado de México ha activado sus unidades móviles en tu municipio, haciendo que obtener tu Licencia Edomex 2025 sea más fácil y rápido que nunca. Olvídate de las filas kilométricas y las largas esperas.
Este innovador servicio te permite renovar, reponer o sacar tu licencia por primera vez de una forma increíblemente ágil. Solo necesitas tener tus documentos listos para aprovechar esta oportunidad única, que acerca el servicio directamente a tu domicilio.
Ubicaciones de las unidades móviles para Licencia Edomex
22 de septiembre
- Cuautitlán Izcalli – Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (Estacionamiento Outlets Punta Norte).
- Tezoyuca – Av. Pascual Luna 20, Col. Barrio La Ascensión, C.P. 56000 (Frente a Palacio Municipal).
- Ixtapaluca – Calle Municipio Libre s/n, Col. Centro, C.P. 56530 (Frente al Palacio Municipal).
- Tejupilco – Palacio Municipal s/n, Col. Centro, C.P. 51400 (Frente al Palacio Municipal).
- Huixquilucan – Galeana s/n, Col. Centro, C.P. 52760 (Palacio Municipal).
- Nezahualcóyotl – Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809 (Estacionamiento Estadio Neza 86).
23 de septiembre
- Toluca – Av. Independencia Mz. 010, Col. Centro, C.P. 50000 (Frente al Palacio Municipal).
- Tecámac – Plaza Principal s/n, Col. Tecámac de Felipe Villanueva, C.P. 55740 (Palacio Municipal).
- Tultitlán – Av. San Antonio 22, Col. San Bartolo, C.P. 54900 (Frente al Palacio Municipal).
- Nezahualcóyotl – Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809 (Estacionamiento Estadio Neza 86).
- Melchor Ocampo – Calle Centenario Himno Nacional esq. Adolfo López Mateos 72, Col. Barrio Señor de los Milagros, C.P. 54884.
- Tlalnepantla – Calle Lauro Aguirre, Hab. Magisterial Vista Bella, C.P. 54050.
- Tejupilco – Palacio Municipal s/n, Col. Centro, C.P. 51400.
24 de septiembre
- Toluca – Av. Independencia Mz. 010, Col. Centro, C.P. 50000 (Frente al Palacio Municipal).
- Ecatepec – Av. Insurgentes Mz. 002, Fracc. Las Américas, C.P. 55076 (Plaza Comercial Paseo Ventura).
- Nezahualcóyotl – Av. Vicente Riva Palacio 317, Col. C.P. 57200.
- Almoloya de Juárez – José María Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 50900 (Frente al Palacio Municipal).
25 de septiembre
- Toluca – Calle Benito Juárez 110, Col. San Pablo Autopan, C.P. 50290.
- Chimalhuacán – Calle San Juan 28, Col. Xochitenco, C.P. 56334.
- Chicoloapan – Av. Reforma 20-14, Col. Centro, C.P. 56370.
26 de septiembre
- Toluca – Av. Independencia Mz. 010, Col. Centro, C.P. 50000.
- Ecatepec – Calle Lima 12-63, Col. Granjas Independencia C, C.P. 55290.
- Ecatepec – Calle Libertad 653, Col. Santa Clara Coatitla, C.P. 55504 (Autotransportes San Pedro Santa Clara).
- Lerma – Plaza Juárez 1, Col. Centro, C.P. 52000 (Frente al Palacio Municipal).
- Tezoyuca – Av. Pascual Luna 20, Col. Barrio La Ascensión, C.P. 56000.
27 de septiembre
Toluca – Av. Independencia Mz. 010, Col. Centro, C.P. 50000.
Tecámac – Plaza Principal s/n, Col. Tecámac de Felipe Villanueva, C.P. 55740.
Tultitlán – Av. San Antonio 22, Col. San Bartolo, C.P. 54900.
Cuautitlán Izcalli – Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (Outlets Punta Norte).
Requisitos y costos para tramitar o renovar tu licencia de conducir en unidades móviles Edomex
- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación oficial vigente con fotografía
- Comprobante de domicilio reciente
- Pago de derechos
- Examen de conocimientos aprobado
- Para licencia tipo C: certificado EEC1631 de Estándar de Competencias
Costo licencia en unidades móviles
- Motociclistas tipo “C” (1 año): 719 pesos
- Chofer servicio particular tipo “E” (1 año): 942 pesos
- Permiso provisional tipo “B” (1 año): 719 pesos
- Permiso provisional tipo “A” (1 año): 3,420 pesos
- Duplicado (1 año): 486 pesos
- Constancia (1 año): 109 pesos