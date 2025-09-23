Localizan restos del helicóptero de la CFE que se desplomó en Jalisco; reportan 2 muertos

Durante este martes 23 de septiembre, elementos de búsqueda y rescate localizaron restos del helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que desapareció del radar el pasado lunes en la zona serrana de San Sebastián del Oeste, Jalisco.

Se presume que la aeronave se estrelló cerca de la comunidad “La Virgencita”, dejando como saldo preliminar dos personas muertas, entre ellas el piloto y el mecánico que viajaban a bordo.

🔴#IMPORTANTE | La aeronave accidentada en San Sebastián del Oeste fue localizada en una zona cercana a la localidad de "La Virgencita", dos personas perdieron la vida. pic.twitter.com/xdcPoANVp0 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 23, 2025

¿Qué se sabe del helicóptero que desapareció en Jalisco?

De manera extraoficial se dio a conocer que el helicóptero salió de Nayarit, con destino al municipio de Talpa, Jalisco, donde recogería a personal de la CFE para evaluar algunas líneas eléctricas.

Sin embargo, la comunicación se perdió el lunes por la tarde, cuando se encontraba al suroeste de San Sebastián del Oeste.

De inmediato, elementos de Protección Civil y Bomberos desplegaron unidades terrestres y aéreas para localizar la aeronave, a pesar de la geografía montañosa de la zona.

¿Qué causó el desplome del helicóptero?

La aeronave siniestrada fue encontrada alrededor del medio día en el cerro del Jabalí, por lo que de inmediato se establecieron operativos de seguridad en el área para asegurar el sitio del accidente y recopilar información que permita esclarecer las causas.

Aunque aún no se han determinado oficialmente lo que pudo causar el accidente, las investigaciones preliminares no descartan fallas mecánicas o problemas relacionados con el clima, ya que la zona es conocida por su alta nubosidad.