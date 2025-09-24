Violento ladrón termina atropellado en Tlaquepaque, Jalisco

Se registró un violento asalto a una bodega de cerveza en la colonia Artesanos, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.

¿Cómo fue el robo en la bodega de cerveza?

En la grabación se observa cómo un hombre armado entra a la oficina del lugar y apunta directamente contra dos empleados, primero contra una mujer y luego contra un hombre, al que somete en el piso mientras le apunta al rostro.

El sujeto, identificado como Damián “N” de 39 años, obligó a los trabajadores a entregarle el dinero. Para ello dejó una mochila en el piso, caminó hasta la caja fuerte y comenzó a sacar fajos de billetes para guardarlos.

Antes de escapar, tomó de la cabeza a uno de los empleados, le dijo unas palabras y salió confiado, creyendo que había logrado su cometido.

🔴#IMPORTANTE | Imágenes del robo que se registró a una bodega de bebidas alcohólicas en la Col. Artesanos en Tlaquepaque, quedó captado cómo el presunto ladrón amaga a los trabajadores, roba 16 mil pesos y luego al escapar fue atropellado y asegurado por vecinos.



Vecinos detuvieron al asaltante tras un accidente

El intento de fuga no salió como esperaba. En su huida, el ladrón fue impactado por un vehículo, lo que permitió que vecinos de la zona reaccionaran y lograran retenerlo de inmediato.

Los hechos ocurrieron en los cruces de las calles Sol y Labrador, en la colonia Artesanos. Ahí, los colonos lo sometieron mientras pedían ayuda a la Policía de Tlaquepaque, que llegó minutos después para asegurarlo.

De acuerdo con las autoridades, al momento de su arresto se le aseguraron 16 mil pesos en efectivo, producto del robo, además de un arma de fuego con la que había amagado a los empleados.

También portaba un chaleco balístico con dos placas de protección y 46 cartuchos útiles calibre 9 mm, lo que refuerza la peligrosidad con la que actuó durante el asalto.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal en las próximas horas.